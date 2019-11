Loredana Lecciso torna con Al Bano sui social e la serenità è evidente (Foto)

Un po’ di tempo fa Al Bano aveva lasciato intendere che con Loredana Lecciso aveva chiuso ma era solo il frutto della rabbia a farlo parlare così, la sua ex compagna non si è mai allontanata del tutto e lui non ha voluto perdere la madre dei suoi figli più piccoli (Foto). Carrisi è un uomo che cerca da sempre pace e serenità e non avere un buon rapporto con le madri dei suoi figli non gli farebbe bene. Di famiglia allargata non si può parlare, Loredana Lecciso e Romina Power non sono mai diventate amiche e dal ritorno della seconda nella vita di Al Bano tutto si è complicato. Ormai il cantante non è più legato sentimentalmente con nessuna delle due ma saranno sempre le madri dei suoi ragazzi, donne fondamentali nella sua vita. La Lecciso sembra anche mandare dei messaggi dal suo profilo social, posta le foto con l’ex e la serenità tra i due sembra ritrovata del tutto.

LOREDANA LECCISO PUBBLICA I SELFIE CON AL BANO

Di certo tra tutti la più social è Loredana e ogni volta che il cantante sorride accanto a lei per uno scatto questo finisce su Instagram per la gioia dei fan dell’ex coppia, per scatenare in altri commenti a favore di Romina Power. La rivalità sarà eterna ma è ciò che il cantante di Cellino San Marco vorrebbe cancellare del tutto.

LOREDANA LECCISO SPIEGA PERCHE’ LEI E AL BANO NON SONO MAI SPOSATI





Di recente ai microfoni di Rai Radio1 ha anche confidato che Loredana e Romina sono le madri dei suoi figli e che lui di certo non sta lì ad alimentare la rivalità ma che tutti insieme stanno cercando di risolvere i loro problemi, questo ovviamente soprattutto dei figli, soprattutto immaginiamo per i più piccoli.