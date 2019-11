Loredana Lecciso a Live spiega perchè lei e Al Bano non si sono mai sposati

Tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri anche Loredana Lecciso che per la prima volta, il 4 novembre 2019, ha affrontato le cinque sfere. L’ex compagna di Al Bano è stata chiamata a commentare dei servizi durante i quali si vedono dei pezzi di concerto di Romina e Al Bano che sembrano essere sempre molto vicini tra una frecciatina e l’altra…Non è la prima volta del resto che si parla di quella che anche per Live è diventata una saga. Ma ieri alla Lecciso sono state fatte anche delle domande e tra queste c’è stata quella di Simona Izzo che le ha chiesto come mai, nonostante questa storia sia durata 20 anni, lei e Al Bano non si siano mai sposati. Un argomento che come sappiamo è molto spinoso visto che i due più volte sui giornali avevano annunciato il matrimonio che però non si è mai fatto. Non dimentichiamo che tra l’altro Romina, in tutte le sue interviste continua a ricordare che lei e Al Bano davanti a Dio sono ancora sposati…

In studio si parla del fatto che i fan sognano ancora quella grande famiglia che Al Bano e Romina avevano costruito insieme ma Loredana non ci sta e rispondendo alle domande della Mussolini contrattacca: “Forse tu hai perso gli ultimi 20 anni che ne è nata un’altra di famiglia! Io capisco che voi avete il sogno ma questa è la realtà”.

La Izzo quindi sottolinea forse che se i due si fossero sposati questo chiacchiericcio non ci sarebbe più stato. La Lecciso rivela che qualche anno fa, come si evince anche dalle tante interviste rilasciate da Al Bano ( ricorda che esistono anche le registrazioni per chi non ci credesse) il matrimonio era praticamente cosa fatta. E quando la Izzo le chiede quindi “perchè non ti sei fatta sposare” come se fosse un traguardo necessario, la Lecciso spiega che le cose non funzionano in questo modo. In ogni caso all’epoca ci fu un motivo per annullare o forse rimandare il tutto. “C’è del pudore che mi porta a non svelare pubblicamente il motivo” ha dichiarato la Lecciso che non ha quindi voluto rivelare, neppure questa volta, il motivo del mancato matrimonio.

La Lecciso ci tiene a ribadire poi che la nascita di due figli meravigliosi e 20 anni d’amore non sono di certo un incidente di percorso o qualcosa di cui vergognarsi. Non si può pensare che tutto questo sia successo per caso ma si parla di una famiglia che lei e Al Bano hanno voluto e che merita il giusto rispetto.