Aurora Ramazzotti confessa i calci presi da Michelle Hunziker mentre Eros è il poliziotto buono (Foto)

Nonostante Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si siano lasciati quando Aurora era ancora piccola e non senza dolore, sono stati capaci sempre di mantenere un ottimo equilibrio per crescerla con amore immenso (foto). Fare i genitori non è mai semplice ma Aurora Ramazzotti adesso che è adulta e indipendente racconta come hanno fatto Eros e Michelle a seguirla sempre nonostante non fossero più una famiglia tradizionale, nonostante le professioni di entrambi. E’ ai microfoni del programma I Lunatici che ha confidato i calci presi dalla mamma mentre il cantante pur sempre attento a sua figlia era il poliziotto buono. Quindi un equilibrio perfetto perché tra i due è sempre stata la Hunziker quella più dura, la chiama generale svizzero e le è riconoscente perché più di una volta ha rischiato di prendere delle brutte strade. Anche la showgirl e conduttrice ha raccontato che una notte ha ricevuto la telefonata che più terrorizza i genitori, sua figlia stava male, aveva bevuto troppo, era in ospedale. Tutto si è risolto poi nel migliore dei modi ma immaginiamo la reazione di Michelle.

AURORA RAMAZZOTTI DOPO LE MINACCE HA LA GUARDIA DEL CORPO

“E’ stato tutto molto equilibrato, mia madre è sempre stata un generale svizzero, adesso la ironizziamo molto la cosa, mi ha dato un buon indirizzo, molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere. Anche mio padre, comunque” ma Eros lo definisce il poliziotto buono: “Ma molti papà credo siano così con la figlia femmina”.





Da un po’ di tempo la segue sempre la guardia del corpo: “Ora ho una guardia del corpo, abbiamo pubblicamente annunciato di aver ricevuto delle minacce sulla base di cui abbiamo pensato di agire per non lasciare nulla al caso” e così indirettamente mamma e papà sono anche più sereni.