Nathaly Caldonazzo pubblica la foto con Massimo Troisi mentre Andrea Ippoliti vorrebbe chiarire (Foto)

Durante Temptation Island Vip Nathaly Caldonazzo aveva anche raccontato della gelosia di Andrea Ippoliti nei confronti di Massimo Troisi, non voleva parlasse di lui e si infastidiva quando le chiedevano di partecipare a eventi dedicati all’attore scomparso. Una gelosia assurda ma anche grazie al programma di Canale 5 Nathaly ha capito che la storia con il suo ultimo compagno non poteva continuare. Lui sembra pentito, vorrebbe chiarire ma lei non ne vuole sapere e la sua risposta più bella è suo profilo social. La Caldonazzo non ha più bisogno di discutere con Ippoliti, le ha mancato di rispetto, l’ha fatto soffrire, il loro non sembrava per niente un grande amore. Con Massimo Troisi il paragone è impossibile. Nathaly ricorda con lui i momenti spensierati, i viaggi, descrive la libertà che Massimo provava quando andavano in America.

LA FOTO DI NATHALY CALDONAZZO CON MASSIMO TROISI, QUANTA NOSTALGIA

Si stringe il cuore un po’ a tutti guardando la foto pubblicata su Instagram dalla Caldonazzo, la mano di Massimo dietro la nuca, lo sguardo, è lui come lo ricordiamo tutti, come continuiamo ad ammirarlo nei suoi film. Lei seduta sull’auto e di certo ricorderà anche costa stava pensando in quel momento.





Sono ricordi che non possono andare via e Nathaly scrive: “Sulle strade della California …..amo questo ricordo di un viaggio fatto insieme…. lui amava molto andare in America, li si sentiva libero di uscire di essere se stesso senza dover dimostrare nulla a nessuno, non amava essere riconosciuto ma quando si partiva era felice come un ragazzino spensierato e non voleva mai tornare a casa, si girava tutto il giorno divertendoci come matti…”.

Darà magari fastidio ad Andrea Ippoliti vedere questo scatto, leggere di questo ricordo, oppure no perché magari ha capito come si ama davvero una donna, come si rispetta sempre una donna.