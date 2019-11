Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? Sulla rivista Chi le foto con una ragazza misteriosa

Quando i primi di luglio è arrivata la clamorosa notizia del divorzio tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti nessuno sembrava poterci credere. Nessuno voleva pensare che questa coppia perfetta si fosse separata, nessuno riusciva a credere che l’amore era finito. E quando uscì la notizia di un nuovo amore per Marica poi, tutti stentarono a crederci. E invece per la bella modella probabilmente l’amore era finito da tempo, tanto da poter di nuovo aprire il suo cuore a un nuovo amore. E oggi dalla rivista Chi si ipotizza che forse, anche per Eros Ramazzotti, sia arrivato il momento di voltare pagina. Nel numero in edicola questa settimana infatti sono state pubblicate delle immagini che mostrano Eros al fianco di una ragazza di cui non si conosce l’identità. I due si scambiano dei baci e degli abbracci, nulla di significativo almeno a giudicare dalle prime foto viste sulla rivista Chi.

Non sappiamo se ci sarà dell’altro nel servizio in edicola ma da quello che si vede dalle foto disponibili sul web, è davvero presto probabilmente, per parlare di un nuovo amore per Eros. In ogni caso, mai dire mai, in amore si sa, le cose possono cambiare da un giorno all’altro.

EROS RAMAZZOTTI HA UN NUOVO AMORE? LE FOTO DALLA RIVISTA CHI

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, a Lubiana, dove si è esibito nel “Vita Ce N’è World Tour” ad attenderlo in albergo Eros, ha trovato una ragazza che ha abbracciato calorosamente. Solo una fans, una amica di vecchia data o qualcosa di più?

Pare, da quello che si legge sulla rivista Chi, che la visita di questa ragazza sia durata molto. Ma potrebbe anche essere semplicemente una amica che soggiornava nello stesso Hotel, difficile a dirsi. Oppure come detto in precedenza, una fans che Eros ha abbracciato in modo caloroso. Non possiamo saperlo. E se invece fosse un nuovo amore, non potremmo che fare al cantante i nostri migliori auguri! Una storia che nasce è sempre una cosa bella di cui parlare.