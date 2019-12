Nicoletta Romanoff sposa meravigliosa alle Maldive, il secondo sì sulla spiaggia (Foto)

Nicoletta Romanoff e Federico Alverà in luna di miele alle Maldive hanno voluto ripetere il sì più bello, una nuova cerimonia dopo le nozze in Toscana (Foto). Un altro dolcissimo e romanticissimo matrimonio per l’attrice e l’allenatore di rugby, evidentemente non hanno resistito alla possibilità di scambiarsi ancora una volta le promesse ma questa volta a piedi nudi sulla spiaggia. Chissà se era tutto già programmato o se per Nicoletta Romanoff e suo marito c’è stato un nuovo colpo di fulmine e il desiderio di dirsi ancora sì. Nicoletta anche per il matrimonio alle Maldive ha voluto rendere tutti partecipi pubblicando subito sul suo profilo Instagram foto e video. Nozze da favola già avvenute in Italia ma lei scrive “Repetita iuvant” e conferma il grande amore che la lega a Federico. Dopo solo una settimana dal sì più romantico un altro abito da sposa.

NICOLETTA ROMANOFF ALLE MALDIVE IL SECONDO MATRIMONIO CON SUO MARITO

Matrimonio bis ma di quelli che fanno sognare davvero anche se sempre più vip e persone comuni riescono a realizzare questo desiderio. Look casual per la coppia, più che altro per Alverà che indossa bermuda e camicia, ed è lei a colpire ancora una volta perché il suo abito bianco monospalla è dello stesso tessuto della camicia di Federico.





Così si sono giurati ancora una volta amore eterno. Un’altra coroncina tra i capelli sciolti, un bouquet delizioso e c’è anche la torta coloratissima per gli sposi. Lo staff li ha accompagnati fino all’arco in spiaggia, musica, petali, foto e tanto amore in un luogo incantevole. Per loro la luna di miele continua e dopo il viaggio di nozze di certo vedremo altri scatti romantici, meravigliosi come loro due insieme. A casa li aspettano i figli, l’attrice è mamma di quattro figli bellissimi, la più piccola nata dall’amore che oggi la rende così felice.





