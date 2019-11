L’album di nozze di Nicoletta Romanoff, un matrimonio invernale e romantico per l’attrice e l’allenatore (Foto)

Sposa di novembre Nicoletta Romanoff e un matrimonio a sorpresa con il fidanzato rugbista Federico Alverà; nozze che non aveva annunciato pubblicamente ma che ha poi rivelato subito con la foto su Instragam subito dopo il sì. C’è già l’album di nozze dell’attrice, foto che rivelano quanto romanticismo abbiamo voluto Nicoletta e Federico per le loro nozze. Secondo matrimonio per la Romanoff dopo due anni di fidanzamento con l’allenatore di rugby e una bimba che li unirà per sempre, la piccola Anna. Nonostante l’inverno alle porte la sposa ha indossato un abito molto leggero, delizioso, fatto di tulle e strati di velo. Braccia lasciate scoperte in chiesa e un profondo scollo a V, in testa una coroncina di fiori e come bouquet dei grappoli d’uva, un chiaro omaggio alla terra dove si sono scambiati le promesse. La Toscana, Bolgheri, ha regalato a sua volta agli sposi temperature non troppo fredde ma sulla carrozza la Romanoff si è coperta con una bellissima mantella.

IL MATRIMONIO DI NICOLETTA ROMANOFF E FEDERICO ALVERA’

40 anni compiuti da poco con una bellissima festa nella sua casa e con tutti gli amici e adesso le seconde nozze, Nicoletta continua a credere nell’amore per sempre dopo un primo matrimonio fallito con il produttore Federico Scardamaglia da cui ha avuto due figli Francesco e Gabriele e poi la lunga storia d’amore con Giorgio Pasotti che l’ha resa mamma di Maria.





Al matrimonio di Nicoletta e Federico anche alcuni amici vip. Dolcissimi gli sposi sul calesse che li portava al banchetto. Tanta allegria durante la cerimonia, balli stretti per i due sposi che non hanno smesso di guardarsi negli occhi e tenersi la mano. Per concludere dopo il pranzo e i brindisi una torta semplicissima a tre piani, tante foto ricordo per un matrimonio che l’attrice sogna sia davvero per sempre.





L’album di nozze di Nicoletta Romanoff, un matrimonio invernale e romantico per l’attrice e l’allenatore (Foto) ultima modifica: da