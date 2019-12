Ida Platano ha accettato la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri? A caccia di indizi sui social

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 4 dicembre 2019, abbiamo visto la tanto attesa proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri ha fatto a Ida Platano. Il bel tarantino, nonostante Ida pochi minuti prima avesse deciso di chiudere con lui, ha deciso di farle lo stesso la proposta di matrimonio, dandole l’anello e chiedendole di diventare sua moglie. Come avrete visto, Ida non ha subito risposto anche se per qualche secondo i suoi occhi si sono illuminati, nonostante la reazione fredda. Ida e Riccardo hanno continuano il loro ballo romantico fuori dallo studio di Uomini e Donne, nel backstage, e hanno vissuto questo momento sicuramente importante da soli, senza le telecamere. O meglio Maria ha deciso di non farci assistere a questo momento di grande intimità!

UOMINI E DONNE: IDA HA ACCETTATO LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI RICCARDO?

Quello che Ida ha risposto a Riccardo quindi, per il momento, lo sa solo lei, Noi abbiamo provato a cercare sui social degli indizi. Pensavamo che Riccardo e Ida, dopo la puntata odierna, avrebbero commentato felici e annunciato qualcosa, non essendo più vincolati dalla messa in onda della puntata. Mentre andava in onda questo momento però, sui social di Ida, sono invece state pubblicate le classiche storie, di cui non può fare a meno, con la promozione di prodotti su Instagram. Dando comunque una occhiata alle storie, abbiamo cercato di capire se Ida indossasse o meno l’anello che Riccardo le ha regalato. Una missione alquanto difficile perchè come avrete visto anche voi oggi con la puntata di Uomini e Donne, Ida indossa diversi anelli, almeno un paio per dito. Dando uno sguardo veloce, ci sembra di non aver visto il solitario che Riccardo le ha regalato.

Questo non significa chiaramente nulla, anche perchè le storie potrebbero esser state registrate anche in altri momenti. Una cosa però è certa: visto che questa coppia è nata in tv, ci si sarebbe aspettato altro. O meglio i fans si aspettano altro: avrebbero voluto leggere una dedica, capire qualcosa in più e invece il nulla…Almeno per il momento. Noi siamo fiduciosi.