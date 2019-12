Ida Platano rifiuta l’anello di Riccardo: vuole stare da sola, il matrimonio sembra utopia

La puntata del trono over di Uomini e Donne in onda oggi 5 dicembre 2019 si è conclusa con uno spazio interamente dedicato a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ieri, dopo la proposta di matrimonio fatta da Riccardo al centro dello studio i due erano usciti e Maria aveva chiesto di spegnere il collegamento. Ma chiaramente le telecamere hanno continuato a riprendere quello che è successo dopo e il pubblico oggi ha visto quella che è stata la risposta data dalla Platano al cavaliere pugliese che le aveva chiesto di diventare sua moglie. Riccardo ha invitato Ida ad aprire la scatola dell’anello, le ha chiesto di guardarlo almeno ma Ida ha scelto di non farlo. “Per il momento non me la sento” ha detto Ida ancora una volta gelida nei confronti di Riccardo. La proposta non sembra essere andata nel migliore dei modi quindi…

A UOMINI E DONNE LA PROPOSTA DI RICCARDO SENZA LIETO FINE: IDA DICE DI NO

E così Ida ha affrontato Riccardo e gli ha spiegato che ci ha provato. Che in questo mese e mezzo ha fatto di tutto per mettere da parte quello che aveva dovuto subire in passato ma adesso le cose sono cambiate. Lei proprio non ce la fa a stare al suo fianco.

Riccardo le dice che mai avrebbe pensato di chiedere a una donna di sposarlo, mai avrebbe pensato di amare una donna come ama lei. Le chiede ancora una volta di prendersi del tempo, di darsi una nuova possibilità. E le dichiara il suo amore, le dice quanto la ama e chiede a Ida che sentimenti prova per lui. Ma Ida non se la sente di rispondere. La Platano non riesce neppure a guardare l’anello che le è stato regalato e poi dice a Riccardo che per il momento vuole restare da sola, per il momento la storia per lei è chiusa. “Tu sei sempre così stravolgi la vita” ha detto Ida a Riccardo che quindi le ha chiesto di stravolgere di nuovo tutto. Ma lei non se la sente. E così lascia Riccardo da solo e va via. Almeno per ora questa storia finisce così. Il cavaliere si riprende il suo anello e Ida torna a casa single. Ultima saga di questa vicenda? Ne dubitiamo…

E se è difficile immaginarli insieme, il matrimonio sembra essere davvero una utopia.