La dedica del compagno di Vanessa Incontrada dopo il palco di 20 anni che siamo italiani (Foto)

Ieri sera Rossano Laurini, il compagno di Vanessa Incontrada, era seduto in prima fila tra il pubblico di 20 anni che siamo italiani, non immaginava che Gigi D’Alessio l’avrebbe chiamato sul palco (foto). Un po’ imbarazzato ha cercato di evitare ma alla fine ha raggiunto Vanessa, Gigi e Anna Tatangelo. Un momento perfetto per tutti, emozioni visibili, il pubblico pazzo per il quartetto ma soprattutto per le tre puntate del venerdì sera. Una ulteriore conferma della bravura, del talento, della semplicità della Incontrada, 20 anni che siamo italiani è stato un vero successo, ma in quel momento in tv c’era anche il vero amore. Due coppie bellissime, insieme sullo stesso palco. Anna Tatangelo bellissima vestita di rosso ha duettato con Gigi D’Alessio, per tutti il brano che li ha fatti innamorare e a quel punto mancava sul palco solo Rossano, per lui la prima volta in tv. Era del tutto inconsapevole e l’attrice e conduttrice l’ha dolcemente preso anche un po’ in giro perché era l’unico vestito in modo non adatto a un venerdì sera su Rai 1.

LA DEDICA DI ROSSANO LAURINI A VANESSA INCONTRADA

Dolcevita nero e un po’ di imbarazzo e se per tutta la serata Rossano ha applaudito la sua bellissima Vanessa è poi toccato a lui ricevere gli applausi di tutti. Bellissima la dedica che la Incontrada gli ha rivolto la scorsa settimana nel suo monologo, meravigliosa ancora una volta quando emozionata ce l’aveva proprio accanto davanti a tutti, fiera del loro legame.





Poi la dedica di Laurini su Instagram: “Sei sempre e solo tu” ha scritto per Vanessa mostrando una foto in un attimo di pausa del programma. Due sorrisi incantevoli e poi la foto in quattro con la consapevolezza che dall’incontro con Anna e Gigi sia nato qualcosa di speciale. Questa è la tv che vogliamo vedere!