Marica Pellegrinelli e Charley Vezza insieme sui social, l’ex moglie di Eros esce allo scoperto (Foto)

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non si concedono ancora un’uscita pubblica insieme, niente red carpet o qualcosa di smile ma in compenso sui social ci sono gli indizi della loro storia d’amore (foto). Nessuno scatto abbracciati né un bacio per la nuova coppia ma ai fan basta poco e così Marica esce allo scoperto testimoniando che la sua relazione con l’imprenditore procede a gonfie vele. Era da un po’ di tempo che i paparazzi non li beccavano più insieme e i soliti pettegoli già parlavano di amore al capolinea, invece la modella 31enne riappare più bella e sorridente che mai con il suo Charley. Prima di queste immagini la coppia si era vista grazie alle foto postate da altri tra un viaggio e un fine settimana romantico, questa volta è l’ex moglie di Eros Ramazzotti a condividere delle Stories con il suo fidanzato accanto.

PRIMA VOLTA DI MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA INSIEME SUI SOCIAL

Questo significa che il rapporto per entrambi è davvero importante. Sono insieme a casa Missoni, a cena con altri amici. Lei in primo piano, Charley Vezza è alle sue spalle. Niente di sdolcinato e mentre Eros si dichiara “orgogliosamente single” puntando il dito contro chi aveva ipotizzato una sua relazione con Miss Italia, lei dimostra che il suo nuovo amore non era un capriccio ma una storia importante.





La Pellegrinelli è mamma dei due figli nati dal matrimonio con Ramazzotti, il piccolo Gabrio Tullio che ha solo 4 anni e la primogenita Raffaela Maria che ne ha 8. Sarà difficile vedere prima o poi la famiglia allargata magari a un concerto del cantante romano, non perché i rapporti tra i due ex non siano sereni ma il precedente divorzio con Michelle Hunziker non ha prodotto nessuna festa tutti insieme tra vecchi e nuovi compagni.