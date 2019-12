Marica Pellegrinelli e Charley Vezza alla festa di Cattelan, pancino sotto l’albero di Natale? (Foto)

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza non si scambiano baci e troppe tenerezze in pubblico ma i paparazzi continuano a beccarli insieme, questa volta alla festa organizzata da Maurizio Cattelan (foto). Il Natale si avvicina e loro si preparano a festeggiarlo per la prima volta insieme, la complicità c’è tutta e c’è la che la dolcezza di una coppia che sta apparendo un po’ alla volta, però sembra ci sia anche altro. La rivista Diva e Donna pubblica le foto della coppia, Charley e Marica sono così belli insieme perché innamorati, lei come sempre è meravigliosa ma qualcuno nota un dettaglio, la Pellegrinelli alla festa accarezza dolcemente la sua pancia. L’ipotesi è ovvia, il gossip non vede l’ora di ammirare l’ex moglie di Eros Ramazzotti con il pancione. La domanda è semplice: Maria Pellegrinelli è incinta?

MARIA PELLEGRINELLI IN ATTESA DI UN FIGLIO DA CHARLEY VEZZA?

Di certo la storia d’amore tra l’imprenditore e la splendida modella procede a gonfie vele ma ci sembra davvero strano che siano già in dolce attesa. Al gossip basta poco, in genere si attende che la presunta mamma sfiori il ventre per ipotizzare che sia incinta. Marica è già mamma di Raffaela Maria e Gabrio Tullio e la separazione da Eros Ramazzotti è davvero troppo recente, difficile che abbia già il desiderio di diventare di nuovo mamma, i suoi figli sono piccoli.





A fare spettegolare ha però contribuito anche una foto che la Pellegrinelli ha condiviso su Instagram, uno scatto di quando lei aveva il pancione. Quindi c’è chi pensa davvero che sotto il loro albero di Natale possa esserci il più bello dei regali. Anche questa volta Marica smentirà il dolce pettegolezzo mostrando la sua pancia super piatta? In genere si arrabbia quando si ipotizza una sua gravidanza, lei con il corpo ci lavora.