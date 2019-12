Gabriele Di Bello e Alice De Carlo di Ognuno è perfetto, il loro amore è reale

L’avevamo immaginato un po’ tutti che Gabriele Di Bello e Alice De Carlo fossero innamorati davvero, una coppia non solo sul set ma anche nella vita e il loro amore infatti è speciale, come loro due. Bellissimi e innamorati, con un gran talento, quello che hanno dimostrato nella fiction Ognuno è perfetto. Gabriele e Alice hanno 25 anni, si sono innamorati nel 2014 in Sardegna sul set di Hotel 6 stelle, da lì non si sono più lasciati. Alla rivista Oggi hanno raccontato un po’ della loro vita e hanno confermato che sono davvero unici. Con Edoardo lei e Cristina Capotondi nella fiction che il pubblico ha apprezzato molto ci hanno fatto innamorare dei loro personaggi ma nella vita sono molto simili. Gabriele racconta che da piccolo si è messo davanti lo specchio di casa e si è detto: “Avrò anche un cromosoma in più, avrò anche la sindrome di Down, ma di sicuro sono un Down figo” e non c’è dubbio che sia figo davvero. E’ una vera forza della natura, dalla sua ha anche la simpatia ed è dolcissimo quando racconta del suo amore per Alice, di come è nata la loro relazione.

GABRIELE DI BELLO E ALICE DE CARLO INNAMORATI GIA’ PRIMA DI OGNUNO E’ PERFETTO

“Un giorno ho dato appuntamento ad Alice davanti al lago, le ho fatto ascoltare Sabato Pomeriggio di Baglioni, col telefonino. È rimasta spiazzata e ci siamo messi insieme. Da quando c’è lei nella mia vita sono molto felice. Ma a dire il vero lo ero anche prima, io sono sempre allegro”. Proprio come nella fiction entrambi lavorano ma non insieme. Lei è addetta alle vendite in un centro di telefonia, lui addetto alla pulizia in una nota catena di fast food”.





“Andiamo al cinema, a fare una passeggiata, a pranzo oppure a cena insieme. Abbiamo anche preso lezioni di ballo in due. Mi piace ballare con lui, ma sinceramente anche senza di lui. Insomma, ho un fidanzato, un lavoro, ma anche i miei hobby. Ho una vita bella piena” ha raccontato Alice confermando che sono davvero due ragazzi speciali.