Antonella Clerici festeggia il Capodanno in montagna con Vittorio Garrone e gli amici (Foto)

Dopo avere festeggiato il Natale in famiglia nella casa nel bosco Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno scelto il Trentino Alto Adige per trascorrere il resto delle feste, per brindare al nuovo anno (foto). Tutti a San Cassiano al freddo, sulla neve, luoghi che la conduttrice adora. Allo scoccare della mezzanotte sui social non sono mancati i suoi auguri, l’allegria e come sempre la semplicità. Dopo aver fatto un bilancio del suo 2019 immaginando un 2020 con più gentilezza, meno arroganza, più solidarietà e soprattutto più cuore non c’è dubbio che il risultato sia positivo. Capodanno sulla neve tra sci e passeggiate, tanto buon cibo e il conto alla rovescia in piazza con tutti. Allegria condivisa da Vittorio Garrone che ha continuato a gridare con la sua Antonella “Buon anno!”. I fan della Clerici pazzi per la coppia, entusiasti le hanno fatto gli auguri più belli sperando di rivederla presto in tv. Magari non tutti lo sanno ma dopo le feste si preparerà per tornare con il suo programma con i bambini Ti lascio una canzone.

ANTONELLA CLERICI BRINDA AL NUOVO ANNO PIENO D’AMORE E DI ALTRI SUCCESSI

Sarà l’anno della sua riscossa, ne è certa, è ha iniziato alla grande chiudendo il 2019 con l’annuncio del ritorno del suo programma più caro, quello che ha sempre desiderato riportare in televisione. Bellissima, in gran forma, tutto merito dell’amore che la lega a Garrone. Impossibile non sorridere quando si mostrano insieme sui social.





In Trentino per il Capodanno sono in compagnia di un bellissimo e numeroso gruppo, ovviamenrte con loro c’è anche la dolce Maelle. “Non solo sport sulle piste da sci” scrive Antonella Clerici ricordando a tutti che adora la buona tavola. Semplicità e divertimento assicurati, l’anno è iniziato in modo perfetto.