Elisa Isoardi a casa della mamma con Alessandro Di Paolo per le presentazioni (Foto)

Elisa Isoardi non si lascia sfuggire nemmeno una parola sulla sua storia d’amore con Alessandro Di Paolo ma è la rivista Chi che mostra le foto della coppia durante le festività natalizie (foto). Alfonso Signorini sembra sicuro del suo scoop, la conduttrice de La prova del cuoco è legata all’imprenditore che già un po’ di tempo fa abbiamo visto accanto a lei, poi era scomparso, adesso addirittura ci sarebbero state le presentazioni in famiglia. Di Paolo avrebbe raggiunto Elisa Isoardi in Piemonte dove lei era appena arrivata per trascorrere il Natale e il Capodanno. Un bel regalo per la conduttrice che il 27 dicembre festeggiava anche il compleanno. Per Elisa feste in famiglia ma anche con tanto amore, almeno a giudicare dalla foto che il settimanale Chi ha già svelato. Amicizia o amore tra i due? Non c’è nessun bacio ma l’abbraccio è molto intimo; possibile che lei voglia tenere tutto nascosto? Magari la storia con Matteo Salvini le ha insegnato anche questo.

FESTE IN FAMIGLIA PER ELISA ISOARDI MA CON ALESSANDRO DI PALO

Mesi fa avevamo visto la conduttrice di Rai 1 più volte con l’imprenditore che lei in una occasione ha anche difeso, adesso è tornato e nel luogo più importante per Elisa. A Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, il paese d’origine della sua famiglia; è li che lei ha trascorso le sue vacanze e dove lui l’ha raggiunta.





La rivista Chi parla di u grande amore, le foto di una coppia molto innamorata. Proprio oggi in tv in diretta la Isoardi nel fare gli auguri a Elisa Isoardi per la sua dolce attesa ha commentato che tra le sue colleghe leu è l’unica che non è ancora mamma. Se uniamo le due cose forse presto potrebbero arrivare anche altre notizie. Intanto, attendiamo la conferma della diretta interessata: amore o no?