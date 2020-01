Vanya Stone mostra le prove del tradimento di Paolo Ruffini quando era fidanzato con Diana Del Bufalo (Foto)

La storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è ormai finita e in molti hanno pensato che fosse per un tradimento o più tradimenti del conduttore e adesso sembra arrivare una conferma da parte di Vanya Stone, diretta interessata (foto). Lei è una bellissima tatuatrice romana e sembra molto arrabbiata per più di un motivo, soprattutto perché domani parte La pupa e il secchione e lei all’ultimo momento è stata esclusa. Vanya sembra sicura che la colpa dell’esclusione sia da attribuire a Ruffini. Tutto sembra nascere da una relazione che i due avrebbero avuto quando Paolo era fidanzato ancora con Diana. Se è tutto vero o meno noi non possiamo saperlo ma intanto la Stone sui social ha già condiviso, indizi e commenti, tutto contro il presunto traditore. Nelle IG Stories ha pubblicato numerose foto con l’attore toscano, la confessione clamorosa mentre la Del Bufalo sembra rispondere dalle Maldive.

PAOLO RUFFINI ACCUSATO DA VANYA STONE DI TRADIMENTO E NON SOLO

“Domani inizia ‘La Pupa e il Secchione’ e chissà chi lo presenterà quest’anno il programma… Mi avevano mandato il precontratto ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo” e già questo potrebbe bastare ma Vanya è stata generosa e ha postato più scatti, più racconti: “Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi…come vedi, eccoci ancora qui”.





Ovviamente sui social non mancano i commenti negativi nei confronti della bella romana che risponde a tono dicendo che non le interessa né il mondo dello spettacolo né l’opinione degli altri, di chi la offende. Meravigliosa come sempre Diana Del Bufalo sembra rispondere dal suo favoloso paradiso di vacanza: “Vivo, perdono e vado avanti”.