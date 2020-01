Tiziano Ferro e Victor a Latina per le feste di Natale: il cantante paparazzato con il maglione natalizio fa ironia sui social (FOTO)

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i curiosoni fans di Tiziano Ferro, e non solo, potranno leggere un servizio a lui dedicato, con tanto di foto e scatti rubati. Il cantante e suo marito Victor hanno trascorso le vacanze di Natale in Italia anche perchè come saprete, Tiziano ferro è molto impegnato in questo periodo e si prepara a Sanremo 2020, kermesse durante la quale avrà un ruolo tutto particolare. Per il momento quindi Tiziano resta in Italia e insieme a Victor ha trascorso a Latina, le feste di Natale con la famiglia che adora il marito del cantante! Sulla rivista Chi sono stati pubblicati alcuni scatti che ritraggono Victor e Tiziano insieme e il cantante ha scelto di fare della sana ironia sui social! Il motivo? Negli scatti della rivista Chi Ferro indossa il maglione tipico del Natale, quello che si usa appunto in queste occasioni ma che a volte risulta molto particolare o meglio “scemo” come lo definisce lo stesso cantante nel suo post sui social!

L’IRONIA DI TIZIANO FERRO SUI SOCIAL DOPO LE FOTO PUBBLICATE SULLA RIVISTA CHI

Con questa frase ironica il cantante ha condiviso gli scatti dal sapore natalizio pubblicati dalla rivista Chi:

Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi –Of course the only day you wear your ugly sweater, paparazzi get you!

Victor adesso è tornato in California, mentre Tiziano è rimasto in Italia. Lo attende il 70° Festival di Sanremo, dove sarà ospite di Amadeus tutte le sere, un documentario sulla sua vita e un lungo tour che lo porterà in giro per gli stadi di tutta Italia.

Maglione a parte, i due sono affiatatissimi e pensano di certo a un futuro radioso insieme! Noi gli auguriamo un 2020 ancora più belle del 2019 che di certo per la coppia è stato un anno speciale.