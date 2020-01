Il matrimonio di Samanta Togni: tutti gli abiti da sposa che ha provato (Foto)

Manca pochissimo al matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo, tra poco più di un mese la splendida ballerina dirà il suo secondo sì (foto). E’ la rivista Gente a mostrare le foto di Samanta in abito da sposa, un’occasione per emozionarsi un po’ prima delle nozze. Per il settimanale ha provato gli abiti bianchi più belli svelando poi come sarà il suo vero abito da sposa. La Togni ha aggiunto anche altri dettagli sul come sarà il suo matrimonio ma intanto ha lasciato Ballando con le stelle. E’ ufficiale, Samanta Togni non farà più parte d quest’anno del cast del reality show di Milly Carlucci. L’annuncio lo ha dato lei stessa spiegando che è il momento di cambiare. Un bel coraggio lasciare qualcosa di così importante che regala tanto successo ma sente che è il momento giusto per la trasformazione. Coraggio e voglia di sognare non le mancano di certo lo sta dimostrando anche questa scelta di sposare Mario Russo nonostante il loro sia un amore giovane, nato da poco.

SAMANTA TOGNI IN ABITO DA SPOSA E’ BELLISSIMA MA IL SUO SARA’ GIPSY

La ballerina che ha fatto perdere la testa a tanti suoi allievi e al pubblico che da casa l’ammirava in ogni suo passo ha rivelato alcuni dettagli sulla cerimonia. Un menù umbro-napoletano per onorare le tradizioni dei due sposi ma soprattutto sarà un matrimonio gipsy, quindi immaginiamo anche con un vestito molto particolare. Si apre così per lei un periodo denso di cambiamenti. Non solo le nozze ma anche il trasferimento da Terni a Roma e poi l’addio a Ballando con le stelle che l’ha resa celebre.





Il suo entusiasmo è contagioso, ci vuole coraggio per fare tutte queste scelte e a lei lo dà il folle amore che prova per il chirurgo che ha conosciuto in treno. Sono una coppia bellissima stanno insieme solo dalla scorsa estate e dopo due mesi erano già promessi sposi. Un vero colpo di fulmine che le sta cambiando tutta la vita. Il loro sogno è di invecchiare insieme. La Togni è già mamma di Edoardo che ha 18 anni mentre Russo ne ha tre di figli: Giordana, 16, Roberto, 14, e Federico, 12.