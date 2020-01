Michelle Hunziker sulla neve con la famiglia indossa i jeans ed è un vero spettacolo (Foto)

Temperature di ghiaccio sulle Dolomiti ma Michelle Hunziker si concede i jeans, quelle strappati, bellissima come sempre, pronta per i giochi con la neve con le sue bambine e tanti scatti con Tomaso Trussardi (foto). Nel luogo di vacanza scelto sono tantissimi i paparazzi a caccia di vip e la rivista Oggi pubblica le immagini della famiglia a San Cassiano. Da tempo la conduttrice sceglie questo angolo di paradiso per trascorrere parte delle vacanze e quest’anno c’è anche mamma Ineke. In mezzo alla neve con i jeans, solo Michelle Hunziker può farlo, mentre Celeste e Sole sono coperte in modo perfetto per non bagnarsi, così riescono a godersi la mamma giocando a turno con lei. Arriva anche il momento della battaglia con la neve e la inizia proprio papà Trussardi. Tutti felici, non solo le bimbe ma anche i paparazzi che non smettono di scattare foto.

MICHELLE HUNZKER SULLE DOLOMITI CON LA FAMIGLIA QUASI AL COMPLETO

Ci sono quasi tutti sulla neve, anche i cani Lilly e Leone, anche loro bellissimi. Manca solo Aurora Ramazzotti, lei è alle Maldive con papà Eros e i piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Da quando il cantante si è separato da Marica Pellegrinelli spetta ad Auri riempirlo di coccole e lui non può che essere felice.





Michelle e Tomaso sono sposati da sei anni e tutto procede a gonfie vele, se è possibile il loro amore è ancora più bello. Sulla neve ci sono anche gli amici, tra tutti è con Serena Autieri che la Hunziker preferisce sciare. Ha anche incontrato Antonella Clerici e insieme hanno trascorso una bella serata. Il vero incanto però restano Michelle e le piccole Sole e Celeste, bionde come mamma e papà , dolcissime, due vere pesti ma che riempiono d’amore la vita della coppia.