Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro finalmente il bacio: un mese dopo la prima coppia del GF VIP 4

E’ passato un mese ma alla fine abbiamo la prima coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 4. E pensare che mentre Clizia Incorvaia nella casa del GF stava baciando Paolo Ciavarro, Francesco Sarcina e le Vibrazioni scoprivano di essere fuori dal podio per un soffio. Che disdetta! Ma torniamo a quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP nelle ultime ore. Chi sta seguendo il reality di Canale 5 sa bene che tra Paolo Ciacarro e Clizia Incorvaia c’è stato sin da subito un interesse. Paolo in particolare si è subito dimostrato propenso a una conoscenza che andasse oltre la semplice amicizia. Clizia, dal suo canto, ha sempre trovato interessante il figlio della Giorgi ma era bloccata per un altro motivo. Come ha spiegato allo stesso Ciavarro, prima di entrare nella casa aveva conosciuto una persona. Si era presentata come single in casa per un semplice motivo: entrambi avevano deciso di mettere in stand by la cosa, per poi capire dopo la fine dell’avventura in tv di Clizia, come sarebbero andate le cose. La Incorvaia quindi si è presa del tempo ma a quanto pare alla fine non ha saputo resistere…Come si suol dire in questi casi: al cuor non si comanda!

E alla fine è arrivato il tanto atteso bacio. Da settimane si sono creati dei veri e proprio gruppi pronti a fare il tifo per Clizia e Paolo. E ieri sera, questo bacio c’è stato. Nasce quindi la prima coppia ufficiale del GF VIP.

AL GRANDE FRATELLO VIP NASCE LA PRIMA COPPIA: BACIO TRA CLIZIA E PAOLO

Non potevamo quindi non condividere le immagini di questo bacio, molto molto passionale arrivato nella notte del 9 febbraio 2020. Un mese dopo l’inizio di quest avventura nella casa, si festeggia quindi con un bacio.

Finalmente il bacio tra Paolo e Clizia è arrivato.

Un pensiero a tutte le persone di Twitter che dall'inizio hanno creduto in loro#GFVIP pic.twitter.com/nBpBLh7Bfz — Laura Basini (@BasiniLaurella) February 9, 2020

Domani sera quindi puntatona del GF con Alfonso Signorini pronto a indagare su questa storia d’amore che sembra appena sbocciata.