E’ finita tra Serena Rutelli e Prince Zorresi dopo i progetti importanti (Foto)

I fan della coppia stentano ancora a crederci ma Serena Rutelli e Prince Zorresi si sono lasciati, il loro amore era finito già da un po’ ma è nel giorno di San Valentino che hanno annunciato l’addio (foto). Cosa è successo tra l’ex gieffina e il suo principe azzurro? Erano pronti per la convivenza, avevano confidato il loro desiderio di creare una famiglia, di avere dei figli ma tutto è sparito, anche e soprattutto le loro foto insieme sui rispettivi profili social. E’ stata Serena Rutelli ad annunciare per prima che la storia d’amore con Prince era finita e sembra che non c’è più alcuna possibilità di tornare insieme, ha parlato di vedute inconciliabili. La figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli non è entrata nel dettaglio ma ha voluto chiarire che è finita, che si sono resi conto che il rapporto non poteva andare avanti anche se hanno fatto di tutto per recuperarlo. “Due mondi completamente opposti” e non c’è molto altro da dire, le storie d’amore finiscono e questa è finita per sempre.

SERENA RUTELLI HA SCELTO IL GIORNO DI SAN VALENTINO PER DIRE A TUTTI CHE CON ORINCE ERA FINITA

“So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più”. “Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”.











E’ stata molto chiara la trentenne che nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto conoscere a tutti la sua storia. Prince invece non ha aggiunto nessun commento né condiviso post. Sono però scomparse le foto di coppia dai profili Instagram di entrambi, tutto è finito davvero e per sempre.

