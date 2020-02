Luigi Favoloso si difende dalle accuse a Pomeriggio 5: “Sono in vacanza con Elena Morali, la sto corteggiando perchè mi piace”

Nella seconda parte della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 26 febbraio 2020 è successo davvero di tutto. Da giorni si parla di un possibile flirt tra Elena Morali e Luigi Favoloso e la cosa viene confermata dai diretti interessati che decidono di telefonare in diretta nel corso della puntata, anche per rispondere alle accuse lanciare da Daniele, ex della Morali. A detta del produttore, Luigi Mario Favoloso sta manipolando Elena Morali tanto che l’uomo arriva a dire di essere molto preoccupato per la sua ex, che potrebbe fare la stessa fine di Sara Tommasi. Dice che la ragazza ha bisogno di cure, ha bisogno di aiuto ma che in questo momento ha preferito andare via con il Favoloso. Inoltre rivela anche che qualche giorno fa Elena si era presentata alla sei del mattino a casa sua chiedendo aiuto dopo una serata passata con Favoloso, e che gli aveva detto di aver paura di aver assunto qualcosa.

Luigi Favoloso, che è realmente in Libano con Elena Morali, pare stesse seguendo la puntata di Pomeriggio 5 tanto da telefonare in diretta e dire la sua. L’imprenditore spiega subito che è vero, ha cercato di vendere delle foto per la paparazzata finta ma su tutto il resto, che forse non ha sentito visto che è in macchina in viaggio, non risponde. Vuole però precisare alcune cose.

LUIGI FAVOLOSO IN VIAGGIO CON ELENA MORALI: LE PAROLE DA POMERIGGIO 5

Favoloso quindi specifica: “Ma cosa c’è di male io sono single, Elena è single e abbiamo deciso di fare questo viaggio insieme“. Il motivo per il quale Daniele sarebbe in televisione a raccontare tutto questo è molto semplice: a detta di Favoloso, avvallato anche da Elena in questa teoria, Daniele non accetterebbe la fine della sua storia con la Morali e quindi andrebbe in televisione per dire queste cose. “La sta facendo passare per pazza” ha detto Luigi mentre non ci sarebbe nulla di male visto che lui ed Elena sono semplicemente due persone che si piacciono. Dopo averla contattata per la finta paparazzata, Luigi ha continuato a corteggiarla. Ha raccontato che sui social non stanno postando nulla per cui non vuole visibilità ma vuole solo godersi questo viaggio con una persona che gli piace. “Non siamo fidanzati, sono io che la sto corteggiando perchè mi piace tantissimo” ha detto Luigi Mario Favoloso in diretta a Pomeriggio 5.