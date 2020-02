Daniele ex di Elena Morali a Pomeriggio 5: “Mi ha detto che Favoloso l’ha fatta bere e forse messo altro nel bicchiere”

Clamorose rivelazioni nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 26 febbraio 2020. Daniele, ex fidanzato di Elena Morali, si assume chiaramente la responsabilità di tutto quello che ha detto ma lancia pesanti accuse nei confronti di Luigi Mario Favoloso. Daniele è molto preoccupato per quello che sta succedendo nella vita di Elena tanto che la paragona a Sara Tommasi e dice di aver paura che possa stare la stessa fine.

Ma vediamo nel dettaglio passo dopo passo come siamo arrivati alle confessioni di questo pomeriggio, per le quali, lo ribadiamo, Daniele si assume tutta la responsabilità ( e ha già fatto delle denunce per portare cose in tribunale).

Per chi non lo sapesse Daniele è un ex fidanzato di Elena, i due si sono lasciati perchè la soubrette non è riuscita a scegliere tra lui e Scintilla, vivendo una storia di poliamore. Ma cosa c’entra Luigi Favoloso in tutta questa storia?

Daniele spiega che Luigi Mario Favoloso nelle ultime settimane ha cercato di vendere delle foto di lui e di Elena ai vari paparazzi ma nessun giornale ha voluto pubblicare queste immagini. Secondo Daniele Luigi la sta usando per vendere foto, per stare sulle prime pagine dei giornali ma sta inventando tutto. Ma questo non è grave, perchè si sa, nel mondo del gossip le cose funzionano in questo modo, purtroppo.

LE PESANTI ACCUSE DELL’EX DI ELENA MORALI PER LUIGI MARIO FAVOLOSO

La cosa grave è un’altra. Secondo Daniele infatti, qualche giorno fa, prima che Elena Morali partisse per il Libano in compagnia di Luigi Mario Favoloso, lei sarebbe arrivata a casa sua, intorno alle sei del mattino, in uno stato confusionale. Le accuse sono pesantissime: “Mi ha detto che era uscita con Luigi Mario e con dei suoi amici, che l’avevano fatta bere e che poi forse le avevano messo qualcosa nel bicchiere“. Barbara d’Urso è rimasta basita da queste parole. Ma Daniele ha detto di è pronto ad assumersi tutte le responsabilità delle cose che dice, e di avere le prove per dimostrare tutto.

Inoltre ha già denunciato Luigi Favoloso perchè ha mandato a dei giornalisti delle chat manipolate, usando il suo nome, che non sono mai esistite, parlando persino di una rissa a Mediaset che non c’è mai stata. Daniele si dice molto preoccupato per le condizioni di salute di Elena Morali ma la ragazza, pochi minuti dopo, chiama in diretta a Pomeriggio 5 per dire che è lui a essere ossessionato da lei e a inventarsi cose che non esistono.