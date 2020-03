Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è finita per sempre, l’annuncio della coppia (Foto)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati davvero, per la seconda volta, evidentemente questa volta è addio per sempre (foto). Non si tratta solo di un gossip, l’ex coppia ha scelto i social per dare l’annuncio ufficiale. Questa volta nessuna nota congiunta all’Ansa, come già era accaduto nel 2017, l’anno della loro crisi. Dopo giorni di rumors Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno dovuto confermare che non stanno più insieme e hanno scelto i social per dirlo a tutti. Un post semplice condiviso da entrambi, segno che il legame tra i due resta sempre ma ormai solo perché sono i genitori del piccolo Andrea. Ci hanno provato Gigi e Anna e lo scrivono ai loro fan evitando le false speranze. Questa volta l’atteggiamento è diverso, il loro amore alla fine ha perso ma resta tutto ciò che hanno creato insieme. Dopo la prima separazione la crisi sembrava superata del tutto, si erano ritrovati ed erano più innamorati che mai. Nessuna parola sul chi ha fatto cosa, questa volta c’è solo una storia d’amore importante finita per sempre e soprattutto c’è Andrea da difendere.

IL POST DI GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO, UN DOLOROSO ADDIO

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata” ha scritto Anna. Le stesse parole scritte da Gigi sul suo profilo.

LA FESTA A SORPRESA DI ANNA TATANGELO PER GIGI D’ALESSIO

Gli indizi del loro addio anche questa volta erano molti ma solo adesso c’è la certezza. Stavano insieme dal 2006, un legame ostacolato da molti, un amore che ha cambiato ovviamente entrambi ma adesso è finita e sembra una rottura ben diversa alla prima.