Il dolce messaggio di Licia Nunez per la sua Barbara nel giorno dell’anniversario: “Siamo l’esempio perfetto dell’amore”

Non era iniziata benissimo l’avventura nella casa del Grande Fratello VIP 4 per Licia Nunez, almeno dal punto di vista sentimentale. L’attrice, probabilmente anche per delle scelte fatte dall’alto, nelle prime settimane di permanenza nella casa, ha spesso parlato della relazione, chiusa da 10 anni, con Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi. Un amore durato 7 anni che le ha segnate sicuramente entrambe. Ma Licia oggi ha una nuova compagna che non ha molto gradito questo tornare indietro nel tempo, senza mai parlare del grande amore che invece provano nel presente. Barbara, la compagna di Licia, è entrata in casa spiegando molto bene a Licia quello che stava provando. Da quel momento le cose sono cambiate e Licia non ha più sentito la necessità di parlare della sua ex!

E questa notte, passata la mezzanotte, ha deciso di fare un dono speciale alla sua Barbara. Un messaggio d’amore nel giorno del loro anniversario il 6 marzo. Licia, visibilmente emozionata e anche un pochino imbarazzata, con in mano un palloncino a forma di cuore, si è detta stupita del fatto che abbia deciso di fare pubblicamente questo. Ma Barbara se lo merita e allora ecco una dolce dedica che ha davvero colpito tutti!

IL MESSAGGIO DI LICIA NUNEZ PER LA SUA BARBARA

“I love you cucciola” ha detto Licia che ha poi continuato: “Noi siamo l’esempio dell’amore perfetto“. Parole sussurrate a una telecamere ma che sicuramente sono arrivate dritte al cuore di Barbara.

“Il nostro è un amore che non ha sesso, un amore universale, ti amo. Felice anniversario, 32 mesi di noi” ha detto Licia che ha poi lanciato in alto verso il cielo il palloncino a forma di cuore. “Amore mio se puoi guarda il cielo in questo momento” ha sussurrato. “Ricordati una cosa: l’amore vince sempre” ha concluso!

Oggi è un giorno speciale per Licia Nunez e la sua compagna… la distanza non conta quando un amore è così grande. 😍 #GFVIP



[Segui la diretta di @GrandeFratello 24/7 con multiregia su @MediasetPlay] pic.twitter.com/2v9Z5b4ZKU — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 6, 2020

Buon anniversario ragazze!

Il dolce messaggio di Licia Nunez per la sua Barbara nel giorno dell’anniversario: “Siamo l’esempio perfetto dell’amore” ultima modifica: da