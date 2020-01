GF VIP 4, Barbara entra in casa e perdona la sua Licia Nunez ma le strappa anche una promessa

Lieto fine per Barbara Eboli e la sua fidanzata Licia Nunez dopo il confronto nella casa del Grande Fratello VIP 4. Nella settima puntata in onda il 27 gennaio Barbara, dopo aver postato sui social un messaggio molto forte, ha deciso di entrare nella casa per un confronto con Licia, per spiegarle quello che stava succedendo fuori.

BARBARA ENTRA NELLA CASA DEL GF VIP 4 E SI RIPRENDE LA SUA LICIA

Chiaramente Barbara come era logico, le ha fatto notare che da tre settimane nella casa parla solo di Imma Battaglia e di Eva Grimaldi, che ha superato il limite e che non è bastata la lettera per farle capire che era il caso di farla finita. Lei è fuori e deve affrontare tutto da sola, e di certo non è semplice. Licia ha incassato il colpo e sembra aver capito tutto quello che la sua fidanzata le ha voluto dire. Permetteteci anche di far notare i toni di questo incontro: giusti, misurati, corretti. Nessuno che sbraita, che urla, solo due persone innamorate che hanno smarrito la via per qualche istante.

Non sappiamo come andrà a finire tra Barbara e Licia perchè la sensazione che si ha a casa seguendo la Nunez e che ci siano troppe cose irrisolte nel suo passato che le permettano di non essere serena nel futuro ( a questo si aggiunge che di certo qualcuno avrà premuto sull’acceleratore chiedendole di esporsi maggiormente verso Imma ed Eva, per avere qualcosa di cui parlare, in questo mosciume di edizione).

In ogni caso si cambia, almeno questa è la richiesta di Barbara che ha anche sottolineato la scelta di baciare il bracciale, riproponendo quello che in passato faceva con un anello ( pensare che il pubblico sui social ci era arrivato, Licia in casa non lo aveva ancora capito). Vedremo se Licia questa volta avrà recepito il messaggio oppure no!