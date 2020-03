Meghan Markle incantevole in rosso: con Harry coppia da sogno alla Royal Albert Hall (FOTO)

Meghan è tornata e lo ha fatto in grande stile. Nessun sorriso forzato, nessuno sguardo fuori posto ma solo il volto sereno e rilassato di chi sa di aver fatto tutto quello che poteva fare! Meghan ed Harry ieri a Londra erano praticamente perfetti: mano nella mano, sorridenti, felici e innamorati e bellissimi, i due hanno sfilato entrambi in rosso alla Royal Alber Hall.

Per buona pace della Regina, e degli altri membri della famiglia reale, Harry e Meghan, nonostante la famigerata Megxit, piacciono e anche tanto. Stando a quanto riferiscono i media britannici ieri, alla loro entrata nella sala hanno ricevuto applausi, e addirittura una standing ovation. Tutti i presenti si sarebbero alzati in piedi per omaggiarli, prima di assistere alla performance delle Massad Bands of Her Majesty’s Royal Marines.

MEGHAN ED HARRY BELLISSIMI IERI A LONDRA: ECCO IL LOOK

E Megha non è di certo passata inosservata per le scelte di look fatte con un meraviglioso abito rosso lungo, che ne ha esaltato la bellezza e i suoi colori! L’ex attrice ha indossato un abito da sera con cappa Safiyaa e il principe era in alta uniforme rossa da captain general of the Royal Marines . Meghan è davvero in splendida forma e il suo volto sereno e rilassato, dimostra che la scelta fatta da lei e suo marito, è probabilmente la più giusta.

Vediamo alcune immagini dalla serata di ieri

In queste ore londinesi, Harry e Meghan si sono mostrati sempre uniti e anche nelle foto che scelgono di pubblicare sui profili social, dimostrano di guardare nella stessa direzione. I media britannici dovranno arrendersi al fatto che Harry e Meghan si amano per davvero o continueranno a insinuare che a breve arriverà il divorzio tanto paventato dalla famiglia reale?

Una cosa sembra essere certa: i sudditi di sua maestà sono dalla parte di Harry e Meghan e non è vero che disprezzano la Markle per quello che ha fatto, anzi.