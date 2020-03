Giulia de Lellis e Andrea Iannone in crisi? Lei commenta: “3 settimane che non ci vediamo…A buon intenditor…”

E’ finita tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis? Da qualche settimana si parla molto di questa storia d’amore ma non è stato semplice comprendere se i due realmente fossero in crisi. I motivi sono anche legati al fatto che Giulia da diversi giorni non sta più in Svizzera ma era difficile comprendere se lo avesse fatto per motivi personali o per il coronavirus. Oggi però dalla rivista Chi arrivano nuovi gossip che raccontano come tra Giulia e Andrea la storia sia finita tanto che, Iannone, secondo i giornalisti della rivista diretta da Signorini, sarebbe uscito anche in queste sere di movida vietata ( non possiamo sapere se sia vero o meno) con una bella biondona. Avvistato nei locali milanesi? Sembrerebbe proprio di si…Inoltre dalla rivista Chi viene sganciata un’altra bomba: pare che Giulia stia di nuovo sentendo Andrea Damante, il suo ex.

Ma quanto c’è di vero in tutta questa storia? Oggi, intorno alle 16,30 sui social, Giulia ha iniziato a fare una diretta con i suoi followers, parlando di make up. Ma nel corso della diretta sono arrivate molte domande sulla sua storia d’amore con Iannone e quindi Giulia ha deciso di rispondere.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?

“Comunque faccio dell’altro come avrete notato vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto dedicati per capire la situazione” ha detto Giulia che non ha voluto aggiungere molti altri dettagli. Ha fatto notare che da tre settimane vive in casa dei suoi genitori, dove è ospite a Pomezia. Sono tre settimane che lei e Andrea non si vedono e Giulia conferma di non voler però parlare pubblicamente di questa storia, per diversi motivi, anche perchè non le sembra il caso, in questo particolare momento, di parlare di cronaca rosa e dei suoi fatti personali.

La de Lellis sembra abbastanza scocciata della cosa a dire il vero, come se volesse evitare di parlare di Andrea, reo forse di averle fatto qualcosa. Scopriremo prima o poi cosa? E scopriremo se è davvero finita o se si tratta di una semplice crisi che potrebbe passare? Di certo la lontananza non sta aiutando e il fatto che non si possano vedere anche…

Ma è davvero possibile che dopo tre settimane sia finito tutto? Giulia fino a qualche tempo fa diceva di aver trovato l’uomo della sua vita, la persona che avrebbe persino voluto sposare…E adesso^