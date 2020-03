Michelle Hunziker auguri speciali per Tomaso da Sole e Celeste e l’appello rinnovato: restate a casa

Per molti vip l’occasione di fare gli auguri per la festa del papà è anche un modo, vista la loro grande visibilità, di continuare a invitare tutti a stare a casa. Purtroppo i numeri sono impietosi e non prospettano nulla di diverso se non si cambierà la rotta e se continueremo a fare tutto quello che stiamo facendo, non rispettando le regole. Michelle Hunziker, impegnata in prima linea anche nella raccolta fondi per la città di Bergamo, oggi fa gli auguri speciali a papà Tomaso, insieme a sole e Celeste, invitando tutti a restare in casa.

PER LA FESTA DEL PAPA’ GLI AUGURI DI SOLE, CELESTE E MICHELLE A TOMASO

Il dolce messaggio di Michelle per papà Tomaso



Auguri Papà Tomaso! ❤️

In un periodo così difficile e drammatico molti papà sono a casa con le loro famiglie. Chi ha il papà a casa finalmente può goderselo a pieno e recuperare molti momenti intensi perduti, perché eravamo tutti molto presi con la quotidianità, con il lavoro e i nostri “problemi” da risolvere. Ora ce n’è uno più grande di problema e lo dobbiamo risolvere. Ora abbiamo capito tutti che l’assoluta priorità è salvaguardare la nostra salute e quella delle nostre famiglie… e STIAMO A CASA.

Questo ci darà la possibilità non solo di arginare questo dannato virus oggi, ma di sconfiggerlo domani.

Intanto godiamoci i nostri papà!! Buona festa del papà a tutti ❤️❤️❤️ #festadelpapapà

Sarà una festa del papà speciale e particolare per tutti. Molti però saranno fortunati perchè in tante occasioni non hanno potuto festeggiare a casa con i loro figli. E allora l’invito è quello di godersi questa festa, anche a casa, anche senza un dolce particolare ma con l’affetto di chi si ha in famiglia, con il calore umano, con i piccoli gesti!

Buona festa del papà a Tomaso e a tutti i papà che oggi coccolano e possono godersi i proprio figli anche stando in casa, senza uscire.