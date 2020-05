Giulia de Lellis e Andrea Damante lontani in fase 2: da Chi le foto prima della separazione

Hanno passato quasi due mesi insieme in quarantena, per ritrovarsi, riscoprirsi e anche per rivelare al popolo dei Damellis che li ama, di essere tornati una coppia! Stiamo parlando ovviamente di Andrea Damante e Giulia de Lellis che sono tornati insieme ormai da un paio di mesi e hanno raccontato, persino, di pensare al futuro con un matrimonio e una famiglia! Tutto procede a gonfie vele quindi anche se per il momento, la fase 2, invece che unirli, li ha separati! Giulia e Andrea hanno passato la quarantena insieme a Roma, con la mamma e il fratello di Giulia e una amica. Adesso però una volta chiuso parzialmente il lockdown, Andrea Damante ha fatto ritorno a Milano, mentre Giulia ha finalmente riabbracciato le sue adorate nipotine che non vedeva da due mesi!

Dalla rivista Chi arrivano però nuovi scatti rubati dalla quarantena, prima che Giulia e Andrea si separassero. La rivista diretta da Alfonso Signorini dedica questa settimana la cover proprio da Damellis, che continuano a essere coppia super seguita e chiacchierata.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS SEPARATI IN FASE 2

Sui social della rivista Chi che presenta il numero in edicola questa settimana si legge:

Questa settimana, che segna il graduale ritorno alla vita dopo il lockdown imposto dalla pandemia, la copertina di “Chi” è dedicata a due coppie che iniziano la Fase 2 all’insegna dell’amore: Giulia De Lellis e Andrea Damante, tornati insieme dopo una lunga crisi, e Diletta Leotta con Daniele “King Toretto” Scardina. Le foto esclusive degli ultimi giorni di quarantena di queste due coppie che sono uscite dall’isolamento più forti di prima

Nelle foto pubblicate dalla rivista Chi, alcuni scatti dalla quarantena. Andrea mentre suona la chitarra, mentre si allena e Giulia mentre si dedica con amore al suo ritrovato sole!

Scatti di quotidianità per Andrea e Giulia!