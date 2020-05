Eros Ramazzotti smentisce il flirt con Sonia Lorenzini: le sue parole da Oggi.it

E neppure questa volta Eros Ramazzotti ha trovato l’amore. Ve lo avevamo detto questa mattina che sembrano voler accasare Eros a tutti i costi. Ogni settimana arriva una nuova possibile fiamma che dovrebbe far tornare a battere il cuore al cantante. E pensare che in questi due mesi di quarantena, Eros come tutti, è uscito di casa il meno possibile ma a quanto pare, quel che basta per scatenare i paparazzi. Cosa c’è di vero quindi? C’è una storia tra lui e Sonia Lorenzini come la rivista Chi, pubblicando delle nuove foto, aveva ipotizzato? I due insieme al maneggio, complicità, una certa non distanza…Nulla: solo amicizia. A rivelarlo è lo stesso Eros Ramazzotti che a quanto pare ormai, almeno una volta alla settimana è chiamato a smentire un suo possibile flirt. Lo ha fatto in esclusiva per Oggi.it, spiegando che cosa è successo e perchè lui e Sonia erano insieme al maneggio.

Le foto effettivamente, come vi avevamo detto anche questa mattina, non mostravano nulla di scandaloso. E del resto il fatto che Eros fosse al maneggio con i suoi figli lasciava pensare che quello potesse essere realmente un incontro più che casuale…

EROS RAMAZZOTTI E SONIA LORENZINI: NESSUN FLIRT

Le parole di Ramazzotti da Oggi.it: “È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo. Tra noi Non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente .”

Nessun nuovo amore all’orizzonte…Non ci resta che attendere il prossimo possibile gossip che lo vedrà protagonista. Ma intanto, dopo le parole di Eros, i fans di Sonia vorrebbero anche un suo commento: è davvero finita la storia con Federico, il suo fidanzato storico con il quale era in quarantena fino a una settimana fa?

