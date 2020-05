Eros Ramazzotti beccato con Sonia Lorenzini: gli scatti dalla rivista Chi

A quanto pare il giornale di Alfonso Signorini vuole trovare una fidanzata a Eros Ramazzotti! Ormai da mesi, sulla rivista Chi, si legge un nome di una donna che sarebbe al fianco del cantante. Tutti flirt che però, almeno per il momento, il cantante ha smentito! E ovviamente Chi non è la sola rivista che i occupa delle vicende amorose dal cantante. Non a caso, qualche settimana fa Ramazzotti, dopo l’ennesima notizia su una sua presunta relazione con Roberta Morise, ha anche sbottato sui social ( in quel caso era stata la rivista Oggi a lanciare il flirt). Ma se Ramazzotti si lamenta via social, le immagini ci sono e le riviste di gossip continuano a fare il loro lavoro. E’ chiaro che nelle foto non si vedono baci, per cui parlare di relazione o flirt è alquanto azzardato. Questa settimana Chi dedicata un articolo intitolato “Con Sonia Lorenzini Ramazzotti torna in sella“. La bella Sonia non è un volto sconosciuto, anzi. Il pubblico che segue con passione Uomini e Donne la ricorderà molto bene, essendo stata una tronista…

SONIA LORENZINI ED EROS RAMAZZOTTI INSIEME: LE FOTO DALLA RIVISTA CHI

Sul settimanale si legge che Sonia ed Eros erano insieme al maneggio, dove il cantante ha portato i suoi figli. Inoltre si vede bene come tra i due ci sia una certa sintonia, lo dimostrano anche degli scatti ingranditi sempre pubblicati sul servizio della rivista Chi.

La notizia sorprende però i fans di Sonia che fino a qualche settimana fa era in quarantena insieme a Federico Piccinato, suo fidanzato. La reclusione forzata non ha fatto bene alla coppia? Pare che Sonia sia tornata single, ma sono bastati solo 20 giorni per farle ritrovare l’amore o la voglia di voltare pagina al fianco di un altro uomo?

Vedremo se l’ex tronista nelle prossime ore commenterà le foto della rivista Chi!