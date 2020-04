Roberta Morise ed Eros solo amici: lei risponde da Chi e lancia una frecciatina

In queste ultime settimane si è molto parlato di una nuova coppia, una possibile nuova coppia, quella formata da Roberta Morise ed Eros Ramazzotti. I due sembravano essere davvero molto belli insieme ma a quanto pare i romanticoni che avevano sperato in questa relazione, sono stati delusi. Il primo a spiegare che non c’era gossip da fare è stato Eros Ramazzotti che via social si è detto persino indignato di quanto le riviste di cronaca rosa stessero raccontando…Forse un pelino esagerato visto che, se anche fosse stato vero, sarebbe stata solo una lieta notizia, nulla di cui vergognarsi. Ma adesso a parlare dalla rivista Chi è Roberta Morise che sceglie di spiegare come stanno le cose. Mette i puntini sulle i e in qualche modo lancia anche una frecciatina a Eros, che non passa di certo inosservata.

ROBERTA MORISE DA CHI: IO ED EROS SOLO AMICI

Nel numero di Chi in edicola questa settimana, Roberta, volto femminile de I fatti vostri, racconta come stanno davvero le cose. “Non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta” lei ha scelto quindi il silenzio mentre Eros ha dedicato un post indignato alla vicenda sui social, cosa che forse la Morise non ha apprezzato molto. “Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici ” ha continuato la conduttrice.

La Morise ha poi dichiarato: “In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne”.

La Morise spiega che si sono conosciuti durante dei concerti di Eros. Tra di loro c’è grande stima a una amicizia che li porta in qualche occasione a scambiarsi dei messaggi sui social, nulla di più.

A Roberta però fanno notare che c’è qualcosa di strano visto che Eros non la segue più su Instagram. E lei con grande ironia commenta: “Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a “I Fatti vostri”?”.