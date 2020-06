Paola di Benedetto e Federico Rossi insieme dopo il lockdown: le emozioni a Verissimo

Paola di Benedetto e Federico Rossi si sono finalmente incontrati ! Dopo tre mesi di lockdown si sono riabbracciati come hanno testimoniato qualche giorno fa sui social con foto e video! Grandissime emozioni raccontate anche a Verissimo, in un breve video messaggio con le parole della coppia per Silvia Toffanin e per il pubblico del programma di Canale 5. Paola e Federico sono stati separati per quasi sei mesi! Lei infatti l’8 gennaio era entrata nella casa del Grande Fratello VIP e da quel momento non ha più avuto modo di vedere il suo fidanzato. Quando è uscita, da vincitrice ad aprile, ha trovato un’altra Italia ad attenderla. Era l’Italia del lockdown, delle regioni bloccate, della quarantena. E così lei ha deciso di andare a stare a Vicenza, con i suoi genitori mentre Federico era a Modena! Per altri due mesi quindi Federico e Paola sono stati lontani ma dopo la fine della “reclusione” i due più innamorati che mai, si sono ritrovati!

FEDERICO ROSSI E PAOLA DI BENEDETTO FINALMENTE INSIEME DOPO IL LOCKDOWN

I due ragazzi sono finalmente insieme, felicissimi per tutto quello che è successo tra loro! “Siamo a Modena a casa di Fede e finalmente ci siamo ricongiunti!” spiega Paola nel video registrato per Verissimo.

“Come ho resistito tutto questo?”, si chiede il cantante. “Ragazzi è stata davvero dura, è stato difficile vederla in tv senza poterla vivere, ma quello che mi dava conforto era pensare al momento in cui ci saremmo finalmente rivisti” ha raccontato Fede nel breve video che abbiamo visto nella puntata di Verissimo del 13 giugno 2020.

Entrambi spiegano però che ritrovarsi è stato magico e ancora più bello di quello che si aspettavano. Paola aggiunge: “Non ci saremmo mai aspettati di stare così tanto tempo separati perché non avevamo preventivato né la mia vittoria, né il lockdown”.