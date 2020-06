Giovanna Abate assente nel giorno del compleanno di Sammy: si sono lasciati?

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono già lasciati? Sul web sono esplose le prime indiscrezioni riguardanti una possibile crisi tra la coppia di Uomini e Donne. Ormai abbiamo capito che Giovanna e Sammy preferiscono vivere la relazione lontano dai social network ma questo sta mettendo un po’ di dubbi ai fan. Sui profili Instagram, infatti, sono stati davvero pochi i momenti che la Abate e Hassan hanno deciso di condividere. Eppure ieri, venerdì 26 giugno, è stato il compleanno di Sammy. I telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi speravano di vedere Giovanna al suo fianco in giorno così speciale ma la ex tronista è stata del tutto assente.

Giovanna e Sammy sempre più distanti? Lei non festeggia il compleanno di lui

Nel giorno del compleanno di Sammy, il ragazzo ha voluto festeggiare con alcune persone care. Lui ha pubblicato alcune ig stories ma di Giovanna Abate nemmeno l’ombra. E in effetti, la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rimanere a Roma pubblicando delle storie mentre si allenava anche piuttosto duramente. Da parte di Giovanna nemmeno una dedica social per il suo fidanzato, nonostante i fan ci sperassero. Proprio i fan adesso iniziano a pensare che la storia tra la Abate e Sammy sia già terminata ad appena un mese di distanza dalla scelta a Uomini e Donne.

Deianira Marzano fa aumentare i dubbi su Giovanna e Sammy: perché lei non c’era?

Ad aumentare i dubbi degli affezionati telespettatori del programma di Maria De Filippi anche la influencer Deianira Marzano che ha voluto dire la sua sulla coppia. “Io posso capire che vi siete visti fino a ieri e Giovanna ti ha fatto gli auguri da vicino, ma chi vi segue dalla televisione si aspettava un gesto carino, degli auguri da parte di lei” sono state le parole di Deianira. “Tutto tace” ha affermato l’influencer su Giovanna Abate e Sammy Hassan. E’ comunque probabile che dopo tutto questo gossip sul loro conto, i due protagonisti di Uomini e Donne decidano di fare finalmente chiarezza sul loro rapporto. Almeno questo è quello che sperano i fan!