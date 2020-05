Lidia Vella vs Sammy: sono stati insieme. Lei lo attacca, lui si difende

Il gossip era già scoppiato grazie a Deianira Marzano ma ormai è arrivata la conferma. Sammy Hassan, attuale protagonista di Uomini e Donne, ha avuto una relazione con Lidia Vella, ex concorrente del Grande Fratello. La frequentazione tra Sammy e Lidia non è durata molto a lungo, anzi è stata interrotta a causa della ex fidanzata di Hassan. Lui avrebbe spiegato alla Vella di avere dei problemi con la ex e, proprio per questo motivo, non poteva continuare una storia insieme a Lidia. Peccato però che dopo un po’ Sammy si sia presentato alla corte di Giovanna Abate a Uomini e Donne. Lidia Vella ha voluto raccontare che cosa è successo davvero tra di loro.

Lidia Vella parla della relazione con Sammy di Uomini e Donne: ecco cosa ha fatto la ex

Dopo i gossip e le tante polemiche, Lidia Vella ha deciso di intervenire per fare un po’ di chiarezza sulla situazione e spiegare quello che è successo con Sammy Hassan e la sua ex fidanzata che, per altro, pare essere la mamma di suo figlio. “Voi mi conoscete, sapete che io odio le bugie. Non le dico. Anche perché quando sono uscita con questa persona era single” ha così raccontato la sorella gemella di Jessica Vella. “Sì, è tutto vero. Avevo intrapreso questa conoscenza, non ci trovo niente di male nel dirlo. Una conoscenza che però è durata da Natale a Santo Stefano, fino a quando io ho avuto la certezza che lui avesse ancora una situazione bella incasinata e pesante con la sua ex” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Lidia Vella. Poi la donna ha confessato gli insulti della ex di Sammy: “Da quel momento ho detto chi me lo fa fare, dal momento che è subentrata anche lei. Ho ricevuto insulti e cattiverie da parte di lei, sono cose che ho saputo da lui“.

Sammy Hassan replica dopo le parole di Lidia Vella: “Lo scopo è la visibilità, livello basso”

Dopo le parole di Lidia Vella, Sammy non è certo rimasto in silenzio. “Mi ritrovo a commentare quello che sta succedendo perché sono amareggiatissimo da quello che sto leggendo e sentendo. Trovo di una bassezza di livello tirare fuori fatti che fanno riferimento a una vita fa con l’unico scopo di ottenere visibilità e gonfiarsi la bocca in una settimana per me molto importante” sono state le parole del corteggiatore di Uomini e Donne. “Attenzione a gonfiare la bocca con cose che non stanno ne in piedi perché tutto questo non solo ricade addosso a me, e quello non è un problema, ma tutto ciò sta compromettendo quella che è la stabilità e la serenità di mio figlio“ ha continuato Sammy sui suoi social network. Sammy ha spiegato che se si continuerà con questa storia sarà anche costretto a procedere per vie legali.