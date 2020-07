Giulio Berruti in diretta conferma l’amore per Maria Elena Boschi (Foto)

Giulio Berruti ha ufficializzato la storia d’amore con Maria Elena Boschi, impossibile negare dopo le tante foto della coppia e dopo la domanda di Anna Falchi a C’è tempo per… Il ben 35enne questa volta non ha potuto negare, non ha potuto glissare l’argomento e ha così confermato che è innamorato e che le foto le hanno viste tutti. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono molto riservati, soprattutto per quanto riguarda gli affari di cuore ma alla domanda di questa mattina di Anna Falchi è arrivata la tanto attesa risposta. La passione è al centro della vita dell’attore che mentre racconta tutto a C’è tempo per… riceve la domanda: “Tu stai vivendo tutto questo ora?”. Attimi di attesa, poi Berruti ha sottolineato che è una persona molto riservata e che la vita privata va custodita e preservata, per poi aggiungere finalmente ciò che tutti volevano ascoltare.

GIULIO BERRUTI UFFICIALIZZA LA STORIA D’AMPRE CON MARIA ELENA BOSCHI

Avrebbe voluto evitare ancora una volta di parlarne perché è una cosa che non riguarda solo lui ma alla fine ha confessato: “Sì, sono innamorato ma non dico nulla di più”. Invece sono arrivati anche un bel sorriso e poche altre parole: “Siamo una bella coppia. Ne riparleremo sicuramente ma è inutile negarlo, ci sono le foto”.

Si sono conosciuti più o meno un anno fa grazie a degli amici comuni e sembra che l’amore sia scattato subito.

Giulio fino alla scorsa primavera era fidanzato con Francesca Kirchmair, un amore finito dopo tre anni. Chissà se dopo questo annuncio strappato la coppia dirà qualcosa in più del loro amore. Intanto, possono smetterla di evitare baci e abbracci quando avvistano i paparazzi e lui potrà smettere di parlare delle sue ex per evitare di dire qualcosa sulla sua attuale fidanzata.