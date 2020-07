Lino Guanciale e Antonella sposi: matrimonio per pochi intimi a Roma

Non sarà una buona notizia quella che arriva da Roma per tutte le donne che speravano di vedere ancora “non maritato” l’amattissimo Lino Guanciale. L’attore e la sua bella fidanzata hanno deciso di non rimandare il matrimonio, a differenza di altre coppie del mondo dello spettacolo che hanno scelto, a causa dell’emergenza, di aspettare ancora. Lino Guanciale e la sua Antonella si sono sposati! Con una cerimonia riservata a pochi intimi svolta ieri, 18 luglio, a Roma, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi sono diventati marito e moglie. Un momento di grande gioia ed emozione per la famiglia del senatore Piero Liuzzi che ha accompagnato sua figlia insieme a mamma Franca. Molte signore di certo avrebbero voluto essere al posto di Antonella. Lino Guanciale è infatti uno dei più amatissimi attori italiani e le donne impazziscono per lui. Ma il cuore del bell’attore è solo della sua Antonella.

Una sola foto circola al momento sui social. I due del resto, sono da sempre molto riservati e l’attore, non ama molto parlare della sua vita privata.

IL MATRIMONIO DI LINO GUANCIALE: ANTONELLA HA DETTO SI

Secondo quanto si legge su una delle fanpage più attive dedicate a Lino Guanciale su Instagram, il rito si è svolto lontano dai riflettori, nel Palazzo del Campidoglio. Come dicevamo in precedenza del resto, i due non sono mai stati interessati alle copertine e si sono mostrati sempre riservati. Antonella, da sempre legata al suo paese, si è trasferita a Milano dove lavora come insegnate nei master Bocconi. Pare che proprio tra lavoro e università, i due si sarebbero incontrati per la prima volta.

In qualche recente intervista, Guanciale non aveva nascosto il desiderio di metter su famiglia e la quarantena vissuta al fianco della sua compagna ha reso ancor più solido un rapporto autentico e sincero. La foto, che mostra Lino Guanciale con la fede al dito, in uno dei suoi sorrisi più belli, al fianco di Antonella, testimonia tutta la felicità di questa giornata indimenticabile.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Lino e Antonella, augurando loro mille e mille giorni d’amore e felicità come quello che hanno vissuto ieri.

E per le fans di Lino Guanciale l’appuntamento è per questa sera, con le repliche di Non dirlo al mio capo e nel 2021 con la prima stagione de Il commissario Ricciardi, tra le nuove proposte della Rai per il prossimo anno.

