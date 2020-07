Lino Guanciale pubblica sui social la foto del matrimonio con Antonella: pioggia di auguri per la coppia

Hanno fatto tutto nella massima riservatezza ma una foto è arrivata sui social e il grande mistero è stato svelato! Ieri anche noi vi avevamo raccontato del matrimonio di lino Guanciale e Antonella Liuzzi, a Roma. Una cerimonia per pochi intimi, anche perchè ormai le misure di restrizione imposte, non permettono altro. Nonostante Lino Guanciale sia uno degli attori più amati e seguiti in Italia, della sua vita privata, non ama parlare molto pubblicamente. Posta sui social scatti del suo lavoro, si diverte a commentare su Twitter le sue fiction quando sono in onda. Ma non si mostra molto e questo lo rende, un po’ come i personaggi dei suoi film, alquanto misterioso!

Ma ieri, dopo la notizia del suo matrimonio con Antonella, è stato proprio lui a postare sui social una immagine delle nozze! E nel giro di pochissimi minuti ha ricevuto decine e decine di messaggi di auguri, da parte di gente comune che lo ama moltissimo ma anche di tutti gli amici artisti che si sono complimentati con lui per questa bellissima notizia.

PIOGGIA DI AUGURI SUI SOCIAL PER LINO GUANCIALE E ANTONELLA

Tra i primi a fare gli auguri l’attore Gianmarco Saurino che ha lavorato insieme a lui sul set di Non dirlo al mio capo ( in onda proprio in questi giorni su Rai 1, e anche sul set di Che Dio ci aiuti). E ovviamente non potevano mancare gli auguri di Francesca Chillemi, la sua adorata Azzurra in Che Dio ci aiuti. E auguri speciali sono arrivati alla coppia anche da Gabriella Pession che invece con Lino, ha condiviso il set della fiction di successo La porta rossa. “Vi voglio bene amici” ha scritto Andrea Briosca, altro attore collega di Lino, anche lui sul set della fiction di Rai 2.

Ma tanti sono anche gli auguri arrivati dai fans dell’attore felicissimi anche del fatto che ieri sera, abbia voluto condividere uno scatto delle nozze. “Congratulazioni vivissimi! sappiamo quanto tu tenga a mantenere privata la tua vita e sapere che hai condiviso con noi questo tuo momento speciale è davvero importante” ha scritto una fans su Instagram.

