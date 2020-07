Virginia Raggi fa la sua prova costume in spiaggia con il marito (Foto)

Prova costume superata a pieni voti per Virginia Raggi che in bikini ha regalato alla rivista Gente un bel siparietto. Foto scattate ad Anzio con gran gioia per i paparazzi che hanno beccato la sindaca di Roma con il marito ma soprattutto con il suo bikini tra triangolo e laccetto. E’ davvero in gran forma Virginia Raggi e in costume al mare sembra avere più di un’arma di seduzione, sorrisi compresi. Voglia di tintarella quasi integrale per lei che mostra la sua schiena ma evita con cura di non proporre il topless. Nessuno scandalo, il triangolo fa il suo dovere ma i flash intanto scattano una sequenza dopo l’altra. Sono foto esclusive della rivista Gente, immagini che mostrano la semplicità di una bella giornata sotto il sole. Appaiono poco la Raggi e suo marito Andrea Severini, questo volta ci sono entrambi, anche se lui resta volentieri sul telo mentre lei sembra non stare ferma un attimo.

VIRGINIA RAGGI AL MARE PER UN PIENO DI SOLE

Niente lettini e niente ombrelloni, i teli disposti sulla sabbia e la Raggi si gode la famiglia e la località dove va spesso in estate per rilassarsi. Lontana dagli impegni di lavoro tutto è più semplice e lei è solo una mamma e una moglie. Tra un bagno di sole e tante risate mostra anche un po’ di yoga.

E’ lontano ormai il tempo della crisi che ha visto distanti la sindaca di Roma e suo marito, adesso appaiono felici e sereni.

Ha preferito la spiaggia libera e affollata, confondendosi tra la gente. I paparazzi però l’hanno beccata con facilità e lei sembra non essersi accorta dei flash in pieno giorno. L’estate è ancora lunga e di certo ne vedremo altre di foto, chissà se sulla stessa spiaggia o su altri lidi.