Flavio Briatore, la sua nuova fidanzata l’abbiamo già vista a Miss Italia (Foto)

Sembra che Flavio Briatore abbia una nuova fidanzata e che questa volta sia tutto vero, come mostra la rivista Chi pubblicando le foto della coppia in barca. Ovviamente sono sulla barca di Briatore e tutti sono curiosi di sapere chi è lei. E’ la bellissima Maria Ludovica Campana, ha 24 anni e forse il nome o magari il suo volto vi ricorderanno Miss Italia. La nuova fiamma di Briatore ha infatti partecipato al concorso di bellezza, alla finale del 2014. Sono passati un po’ di anni, Maria Ludovica era davvero piccola, ma di strada ne ha fatta già molta. Sembra avere le idee chiare, non è certo una ragazzina, è una stilista di costumi e ha tutte le carte in regola per far perdere davvero la testa all’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Chissà cosa avrà di dire questa volta la conduttrice e showgirl calabrese sulla nuova fiamma che sembra sia legata al papà di suo figlio.

ELISABETTA GREGORACI CONTENTA DELLA NUOVA FIDANZATA DI FLAVIO BRIATORE?

La scorsa estate non era apparsa felice di vedere l’ex marito accanto a una ragazza troppo giovane. L’ex finalista di Miss Italia ha 24 anni, lui ne ha 70, la differenza è davvero troppa anche questa volta. Briatore e la Gregoraci hanno un figlio ed è questo a cui pensa Elisabetta.

Dopo l’esperienza tra le reginette di Miss Italia la bella Campana si è dedicata agli studi, si è laureata alla scuola di moda Marangoni di Milano. Ha continuato a fare l’indossatrice ed è diventata imprenditrice con una sua linea di costumi. Fisico da fare girare la testa, capelli lunghi e una leggera somiglianza con Elisabetta Gregoraci. Sul suo profilo social la vediamo più che altro in bikini. Non c’è niente che parli del suo legame con Flavio Briatore, è forse ancora troppo presto o magari anche questa volta il gossip ha esagerato anticipando una bella storia d’amore ancora non iniziata?

Flavio Briatore, la sua nuova fidanzata l’abbiamo già vista a Miss Italia (Foto) ultima modifica: da