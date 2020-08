Selvaggia Lucarelli in vacanza in Puglia continua a festeggiare felice compleanno e amore (Foto)

Questa estate è diversa un po’ per tutti, anche Selvaggia Lucarelli per le sue vacanze e per il suo compleanno è rimasta in Italia, in vacanza nella splendida Puglia. Dalle sue foto pubblicate su Instagram è evidente la semplicità con cui la Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli stanno vivendo queste giornate. Con loro c’è anche il figlio di Selvaggia, nato dalla storia d’amore con Laerte Pappalardo. Scortata dai due uomini della sua vita Selvaggia Lucarelli si gode tutta la meraviglia del Sud, della Puglia, passando da un paesino all’altro, cenando in una masseria antica o per le stradine che purtroppo non hanno la stessa allegria degli altri anni ma hanno sempre la stessa magia. Il giudice di Ballando con le Stelle ha appena compiuto gli anni, ha festeggiato i suoi 46 anni il 30 luglio.

IL FIDANZATO DI SELVAGGIA LUCARELLI RIESCE A FARLA PIANGERE DALL’EMOZIONE

“Oggi è il compleanno di questa ragazza qui che mi piace tanto e, per come l’abbiamo passato, è stato un giorno molto particolare. Il 30 luglio degli altri anni era bellissimo non solo perché ricordava la nascita di questa donna incredibile, ma ricordava pure un’imminente partenza. Per il Myanmar nel 2016, per l’India l’anno successivo. Per il Perù quello dopo ancora e l’ultimo, prima di questa, per la Cina”. ha scritto Lorenzo nel farle gli auguri. Questa estate nessuna grande vacanza, niente grandi preparativi ma c’è ben altro.

Biagiarelli ricorda tutti i magici momenti trascorsi insieme per gli altri compleanni ma la sua conclusione scioglie la sua compagna: “Per amarci non abbiamo bisogno di strade scoscese, bestie sconosciute e sobborghi misteriosi, non ci servono traversate dell’oceano o voli in mongolfiera, ma solo un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati”. In lacrime la Lucarelli, felice anche in Puglia.

