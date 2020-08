Rocco Casalino e Gabriele Rossi: su Chi le foto di un rapporto che potrebbe essere un dolce amore

La scorsa settimana su tutti i giornali italiani si è parlato di Rocco Casalino e della fine della sua storia con l’ex fidanzato. Non per motivi di cronaca rosa, ma per altri affari legati ad alcuni problemi finanziari dell’ex di Casalino. Oggi invece, l’ex concorrente del Grande Fratello, finisce sulle pagine della rivista Chi. I paparazzi infatti lo hanno beccato in compagnia di Gabriele Rossi, attore anche lui finito nella casa del Gf, versione vip, di cui da tempo si parla per una possibile relazione con Gabriel Garko.

Non sappiamo se tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko ci sia stata la storia d’amore di cui tutti i giornali di cronaca rosa hanno parlato qualche mese fa. Ma a quanto pare, stando alle foto pubblicate sulla rivista Chi, un nuovo amore potrebbe sbocciare tra l’attore e Casalino.

ROCCO CASALINO E GABRIELE ROSSI PAPARAZZATI INSIEME SU CHI

Il numero della rivista Chi, con un servizio dedicato a Rocco Casalino e Gabriele Rossi, ci aspetta in edicola da domani ma nel frattempo, sul web, vengono date alcune anticipazioni di quello che leggeremo questa settimana sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. E al momento circola appunto questa foto che ritrae Rocco Casalino e Gabriele Rossi.

La prospettiva potrebbe essere quella di un bacio che però va detto, nella foto non si vede. I due sono molto vicini ma quello che si scambiano, potrebbe essere un bacio sulla guancia, tra due amici. Vedremo poi nel servizio completo, disponibile sul numero della rivista Chi in uscita da domani, se c’è anche dell’altro!

Nel corso dei mesi in cui si è parlato della sua possibile frequentazione con Gabriel Garko, definitiva in più occasioni “speciale”, l’attore non ha mai parlato in modo diretto di quello che c’era tra di loro. Rocco Casalino invece ha vissuto la sua ex relazione senza farsi troppi problemi ed è stato spesso paparazzato mentre era in compagnia del suo ex compagno.