C’è aria di crisi tra Cecilia e Ignazio Moser? Distanza e silenzio social preoccupano i fans

Che cosa sta succedendo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Dopo aver passato i mesi del lockdown insieme, innamorati più che mai, tra Trento e Milano, i due sembrano essersi allontanati. Li avevamo lasciati insieme fino a qualche settimana fa ma da giorni ormai, sono lontani. Ignazio in giro tra Milano e Trento mentre Cecilia passa molto tempo con la sua famiglia. Prima con Belen e il piccolo Santiago, al mare, poi con Jeremias e la sua nuova fidanzata e proprio nelle ultime ore, sembra trovarsi a pochi passi dalla tenuta del suo Ignazio ma di lui, nessuna traccia. Dai social della Rodriguez si può ben vedere che è in compagnia di sua madre, di suo fratello e della nuova fidanzata di Jeremias.

Ma non è la distanza fisica tra i due a spaventare i fans della coppia. Può capitare di passare le vacanze separati, considerato anche il fatto che negli ultimi mesi sono stati praticamente sempre insieme. Ci sono però altre cose che fanno sospettare che tra di loro ci sia aria di crisi. I due infatti, almeno negli ultimi giorni, non si starebbero facendo nessuna dedica sui social. Non solo, le fans della coppia hanno notato che Cecilia e Ignazio non si mettono più “mi piace” rispettivamente, alle loro foto su Instagram.

ARIA DI CRISI TRA CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER?

Ma quale sarebbe il motivo di questo allontanamento, e quindi anche della possibile crisi? Secondo alcuni rumors che circolano in queste ore, Cecilia non avrebbe apprezzato alcune delle nuove amicizie fatte da Ignazio Moser, troppo spesso impegnato con gente famosa…

Eppure Ignazio non ha mai nascosto la sua viglia di visibilità, di restare nell’ambiente dello spettacolo, non a caso ha partecipato al Gf Vip…Come mai improvvisamente la Cechu, appare infastidita da tutto questo? Al momento queste restano solo voci, è chiaro, rumors nulla di più. I due diretti interessati non commentano, e solo loro, potranno dire se davvero, c’è qualcosa che non va in questo periodo.