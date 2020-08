Marco Bocci: il regalo di Laura Chiatti per il compleanno lo lascia senza parole (Foto)

E’ una vera favola la vita di Marco Bocci e Laura Chiatti che hanno appena festeggiato il compleanno dell’attore (foto). Una festa dopo l’altra per i Bocciolini e questa volta con la famiglia e gli amici hanno festeggiato il compleanno di Marco. 42 anni e tutto il fascino possibile ma anche tutto l’amore possibile per Marco Bocci da parte di sua moglie. Non poteva mancare un regalo di grande effetto e questa volta lui si è emozionato davvero come un bimbo. Un party all’aperto come sempre perfetto ma per Bocci un regalo inatteso, una motocicletta. Forse una Harley Davidson per l’interprete di tanti ruoli nelle serie che hanno fatto sognare le sue fan. Jeans bianco, t-shirt bianca, gilet di jeans, capelli lunghissimi, orecchino e croce, un look di certo particolare per il festeggiato, ma come sempre i party di Marco Bocci e Laura Chiatti sono molto particolari.

IL REGALO DI LAURA CHIATTI PER IL COMPLEANNO DI MARCO BOCCI

E’ stata una vera sorpresa per l’attore, non sospettava nulla e a giudicare della sua espressione non avrebbe mai immaginato che sua moglie gli regalasse una moto. Era invece un suo grande desiderio e Laura l’ha esaudito. Proprio come in un film l’ha bendato e poi circondato dagli amici ha scoperto il suo regalo, la sua moto, quella che porterà in giro in luoghi romantici entrambi.

Adesso Marco Bocci deve già iniziare a pensare quale potrà essere il suo prossimo regalo per l’attrice. Laura Chiatti ha festeggiato il compleanno da poco tempo, ha quindi un bel po’ di mesi per riflettere.

“Auguri amore. Che tu possa esaudire un desiderio che duri una vita intera” gli auguri per il suo amore grande nel giorno del compleanno a cui Marco ha risposto con un commosso grazie per la bellissima serata: “Sei sempre la numero uno, sempre inevitabile e magnifica follia… in ogni cosa”.