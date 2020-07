Per il compleanno di Laura Chiatti una festa arcobaleno organizzata in una tenuta (Foto)

E’ come sempre bellissima Laura Chiatti ma per la sua festa compleanno lo era ancora di più, complice tutta la felicità di un nuovo bilancio di vita (foto). Una festa arcobaleno per Laura Chiatti circondata dall’amore di Marco Bocci ma anche di tutta la sua famiglia e degli amici che sono arrivati in Umbria per lei. Un party in una tenuta tra le campagne umbre, una festa a bordo piscina con i nuvoloni che minacciavano gli invitati ma alla fine il party è stato perfetto. Se potesse tornare indietro farebbe esattamente la stessa strada, le stesse scelte, così ha scritto prima di dare il via ai festeggiamenti mostrando come ogni anno una sua foto da bambina. Innamorati pazzi da sempre Laura Chiatti e Marco Bocci ma ieri era lei a brillare più di tutti e non solo per il suo abito. Tanti gli amici presenti alla festa di compleanno della Chiatti, tutti insieme hanno ballato e cantato ma non sono mancate le dichiarazioni d’amore.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI MARCO BOCCI A LAURA CHIATTI PER IL SUO COMPLEANNO

Ennesima dichiarazione d’amore e Marco scegliendo uno scatto postato su Instagram ha commentato: “La tua meravigliosa follia, la vita che sai, la vita che dai… auguri amore mio”. Poi il party arcobaleno che sottolineava la felicità di una vita che va apprezzata in tutto.

Non sono mancati i brani di Al Bano e Romina Power e dei Ricchi e Poveri da cantare urlando e poi le hit dell’estate per ballare fino a tardi.

Una bellissima tenuta in Umbria, gli abbracci degli amici, palloncini e colori ovunque e Laura Chiatti che poco prima aveva scritto: “… amo postare ogni anno una foto di quando ero piccola perché di quella bambina ho conservato quasi tutto… tanti auguri a me, che se potessi tornare indietro sceglierei di ripercorrere ancora la stessa identica strada”. Dopo la festa di Pablo la festa continua con la bellissima mamma.