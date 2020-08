Maria de Filippi su Stefano de Martino: “La sua normalità è combinare guai”

Non ha peli sulla lingua Maria de Filippi nella sua ultima intervista per la rivista Gente e torna a parlare di uno dei triangoli amorosi più chiacchierati di sempre, oltre che di uno dei protagonisti del gossip estivo. E’ Stefano de Martino, uno dei suoi alunni diventati più famosi, il protagonista di queste chiacchiere. E la conduttrice parla per la prima volta anche di quando scoprì il tradimento di Stefano ai danni di Emma e rivela che era stata lei a dire tutto alla cantante.

Poi fa alcune considerazioni sul conduttore: “Con lui ho un ottimo rapporto, so come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticcio non è lui e io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi, sta per farne di nuovi”. Queste le parole di Maria de Filippi in merito a quanto sta succedendo tra Stefano de Martino e Belen.

MARIA DE FILIPPI SU STEFANO E BELEN, TORNERANNO INSIEME? POTREBBE DARSI

La De Filippi rivela che prima di andare a Napoli per le riprese di Made in Sud, Stefano è passato a Roma a salutarla, alla fine del lockdown. Non le ha detto nulla di quello che stava succedendo con Belen ( inizia infatti in quel momento la crisi tra i due). Ma Maria aveva capito. “Ci risiamo” ha pensato la de Filippi. E non sbagliava.

“Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, lo ha fatto anche con me” ha detto la de Filippi che ricorda anche di quando aveva avuto una storia con una ballerina di Amici. “Me ne ha combinate da vendere” dice Maria. La conduttrice non sa come andrà a finire questa volta con Belen, potrebbe anche darsi che tornino insieme. “Stefano fa il disastro poi arriva con quella faccia lì e lo perdoni” ha detto la De Filippi che non sa quindi cosa aspettarsi dall’attuale situazione tra Belen e l’ex ballerino di Amici.