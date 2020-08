Simone Inzaghi, è nato il terzo figlio e si allarga ancora la famiglia di Alessia Marcuzzi (Foto)

E’ nato il terzo figlio di Simone Inzaghi ed è Gaia Lucariello a fare l’annuncio più dolce ringraziando i suoi due uomini, il marito e il primogenito (foto). L’allenatore sempre molto riservato non dice nulla sui social, lascia fare tutto a sua moglie che posta su Instagram una foto dolcissima. Tutti e quattro avvolti in un abbraccio dopo la nascita del piccolo Andrea. Sarà felice anche Alessia Marcuzzi dell’arrivo di un altro bebè in famiglia: Andrea è il fratello di suo figlio Tomaso. La famiglia della conduttrice è davvero allargata, se con Francesco Facchinetti ha un bellissimo rapporto per amore di Mia e per il loro passato, con Simone Inzaghi il legame è anche più forte. Alessia è stata testimone al suo matrimonio, Gaia Lucariello è una delle sue migliori amiche. “L’emozione non ha voce” ha scritto Gaia dopo il parto presentando a tutti il suo bambino ma anche mostrando a tutti la bellezza della sua famiglia.

GAIA LUCARIELLO PRESENTA IL PICCOLO ANDREA E RINGRAZIA IL SUO TEAM

Il team incredibile di Gaia sono Simone Inzaghi e il piccolo Lorenzo e chi in ospedale si è occupata di lei. Il più emozionato di tutti è il primogenito di Simone e Gaia, un bambino bellissimo e felice di avere adesso un fratellino.

Tra le Storie Instagram la Lucariello ha posato altre foto con i suoi due bambini, stanca ma felice che sia andato tutto bene, visto il periodo ancora particolare, anche se Gaia ha potuto avere accanto sia Simone Inzaghi che il loro Lollo.

Tantissimi i commenti e i like per la famiglia, tanti i commenti delle amiche vip della bellissima mamma e tra tutte non poteva mancare Alessia Marcuzzi che le ha inviato tantissimi cuori rossi. Presto potranno festeggiare tutto insieme l’evento più bello.