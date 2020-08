Nel cuore di Emma Marrone c’è Nikolai Danielsen? I due insieme prima a Roma poi a Positano

Per Emma Marrone è arrivato il momento di aprire il cuore a un nuovo amore? A dire il vero, il principe azzurro che le avrebbe rubato il cuore, ha già fatto capolino nella vita della cantante lo scorso anno, e si era già parlato di lui come di un possibile fidanzato della bella salentina. Ma i due, dopo un primo avvistamento, non erano stati visti insieme altre volte. Da qualche giorno invece, Nikolai Danielsen ed Emma, sono insieme in più occasioni. Questa mattina il sito Giornalettismo, ha pubblicato una foto che mostra Emma e il bel modello insieme mentre stanno trascorrendo del tempo insieme a Roma, precisamente per una visita guidata al Colosseo. I due sono nascosti dalla mascherina che portano rispettando le regole, ma si riconoscono bene. Il modello non può passare inosservato e i tratti di Emma, non si potrebbero coprire con 100 mascherine.

Ma non solo. Dopo queste foto, anche se Emma non ha commentato in nessun modo, dai social, si può facilmente evincere che Nikolai ed Emma stanno passando altro tempo insieme. In queste ore si trovano a Positano. La cantante ha pubblicato delle foto mentre a bordo di una barca a vela scherza sulla pesca del giorno. Si mostra sorridente e felice, ma non parla di questo suo nuovo amore. C’è però una frase che non è passata inosservata.

UN NUOVO AMORE PER EMMA MARRONE? ECCO CHI E’ NIKOLAI

“Dire tutto bene è riduttivo. Gratitudine infinita per un sacco di cose.

Baci da qui” ha scritto Emma Marrone sui social proprio postando una di queste foto che vi mostriamo in galleria. Non dice molto ma ben si capisce che è felice e sta vivendo un momento magico.

Non sappiamo se Emma e Nikolai Danielsen siano solo buoni amici o ci sia dell’altro ma sicuramente per la cantante, questi giorni hanno il sapore dolcissimo.