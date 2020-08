Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric emoziona raccontando dei suoi genitori (Foto)

Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric è da pochi giorni diventato maggiorenne, ha compiuti 18 anni e come ha confidato suo padre sembra davvero molto maturo e un’anima pura (foto). Carlos emoziona parlando di Nina e Fabrizio, della sua mamma e del suo papà. Alla rivista Chi ha raccontato come sono i suoi genitori parlando di fragilità e di carattere, così come ha confidato che la religione e lo studio sono stati la sua ancora di salvezza in momenti difficili. Conosciamo tutti il passato di Fabrizio Corona e abbiamo visto tante volte Nina Moric in preda alla sofferenza, soprattutto quando per ben due anni non ha potuto fare da madre a suo figlio. Una famiglia segnata inevitabilmente dal dolore ed è per questo che il regalo più grande per i 18 anni di Carlos Corona è stato quello di avere mamma e papà accanto, di avere la sua famiglia.

CARLOS CORONA RACCONTA DI MAMMA E PAPA’

Adesso sono tutti e tre sereni, anche se Fabrizio non ha potuto partecipare alla festa di compleanno di suo figlio. Corona ha trovato ugualmente il modo di esserci senza lasciare casa ma è ben altro che oggi rende felice suo figlio. Carlos è ormai grande e dice la sua sul padre: “Mio papà è una persona determinata, grintosa, che mette carattere in ogni cosa che fa. Non ha preconcetti, è molto aperto. E, con il tempo, è diventato meno impulsivo”.

Poi prosegue con Nina: “Mia mamma, Nina Moric è una persona dolce. In alcuni momenti ha bisogno di essere coccolata, è un po’ fragile, perché ha sofferto tanto”. Dolcissimo Carlos nel parlare della sua famiglia, forte oggi dopo avere sofferto forse più di mamma e papà.

Non c’è più nessuna lotta tra i due ex che desiderano solo il bene del figlio.